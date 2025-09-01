Çelik disiplin PÖH’ün bir günü: Sınırları zorlayan eğitimden nefes kesici görüntüler!

Malatya’da görev yapan Polis Özel Harekât (PÖH) timleri, her an göreve hazır olmak ve operasyonel başarıyı artırmak için sıcak hava ve zorlu arazi şartlarında eğitimlerini sürdürüyor. 1 | 33

Terörle mücadelede gösterdikleri kararlılık nedeniyle Türk Polis Teşkilatının “çelik bileği” olarak anılan timlerin Malatya Özel Harekât Müdürlüğü’ndeki bir günlük eğitimi AA ekibince görüntülendi. 2 | 33

PÖH’ler; terör, uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında verilen görevleri başarıyla yerine getirmek için keskin nişancılık, rehine kurtarma, arazi arama-tarama, taktik araç ve atış gibi alanlarda yoğun tatbikatlar yapıyor. 3 | 33

Yerli silahlarla icra edilen eğitimlerde timler, yaklaşık 50 kilogramlık ekipman taşıyarak sürekli göreve hazır kalıyor. 4 | 33

Gün sabah 15 kilometre koşuyla başlıyor Malatya Özel Harekât Müdürü Murat Daş’ın da bizzat eğitim verdiği timler, sabahın erken saatlerinde 15 kilometrelik koşuyla güne başlıyor. 5 | 33

Etkili güç kullanma ve yakın savunma tatbikatlarının ardından, uzun namlulu silahlar ve tabancalarla poligonda çeşitli pozisyonlarda atış eğitimleri yapılıyor. 6 | 33

İleri seviye ve keskin nişancı atışlarında PÖH’ler, yaklaşık 2 bin metredeki hedeflere isabet kaydederek görevi tamamlıyor. 7 | 33

İlk yardım, yüksekten iniş ve bina girişleri Operasyonlarda yaralanan personele ilk müdahale ve güvenli bölgeye intikal uygulamaları da günün kritik başlıkları arasında. 8 | 33

Faaliyet sahasında kurulu 30 metrelik kulelerde “yarasa” tekniği, helikopterden silahlı/silahsız iniş, yüksekten binaya giriş ve halatla yaralı tahliyesi eğitimleri icra ediliyor. 9 | 33

Zırhlı araçlarla zorlu parkurlar Taktik bölümde PÖH’ler, “Ejder”, “Cobra”, “Kirpi” gibi zırhlı ve personel taşıyıcı ağır silahlı araçlarla hendek, çamur ve 1 metrelik su geçişleri gibi engebeli parkurları geçerek manevra ve dayanıklılık kabiliyetlerini pekiştiriyor. 10 | 33

Özel eğitimlerle sert iklim ve arazi koşullarına karşı dayanıklılığı artırılan PÖH timleri, yurt içi ve yurt dışında yürütülen operasyonlarda suçlulara göz açtırmıyor, vatandaşa güven vermeyi sürdürüyor. 11 | 33

