Cem Yılmaz sonrası gündeme geldi! Frank işareti kalp hastalığının habercisi mi?

Kalp krizinde kişi kendisini her zamankinden farklı hissedebiliyor. Göğsün ön bölgesinde yanma, göğse bir şey oturuyormuş hissi veya sıkıştırma şeklinde ağrı görülebiliyor. Bu belirtilere terleme, bulantı ve kusma hissi de eşlik edebiliyor. Güngören, kişinin yolunda gitmeyen bir durum fark etmesi halinde bir an önce 112’yi araması veya hastaneye başvurması gerektiğini söyledi.