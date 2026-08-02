Çermik biberinde bereketli sezon: Fiyatlar 450 liradan 60 liraya düştü

2021 yılında coğrafi işaret olarak tescillenen Çermik biberine, Türkiye’nin 81 ili ve yurtdışından büyük bir rağbet gösteriliyor. İlkbaharın sonu ve yaz mevsiminin başında ilk hasadı yapılan Çermik biberinde, kış mevsiminin bu yıl bol yağışlı geçmesinden dolayı hasat gecikmesi yaşandı.