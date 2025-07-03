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  4. Çeşme’de büyük yangın! Alevler yükseliyor: İzmir-Çeşme Otoyolu trafiğe kapatıldı

Çeşme’de büyük yangın! Alevler yükseliyor: İzmir-Çeşme Otoyolu trafiğe kapatıldı

İzmir’in Çeşme ilçesinde tarım arazisinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın büyüyerek geniş bir alanı etkisi altına aldı. Rüzgarın saatte 85 km'yi bulan hızıyla yayılan yangına 5 uçak, 18 helikopter ve yüzlerce personel ile müdahale ediliyor. Ildır, Germiyan ve Nohutalan mahalleleri tahliye edildi. Alevlerin otoyola ulaşması nedeniyle İzmir-Çeşme yolu trafiğe kapatıldı. Vali Elban, yangının elektrik hattından çıkmış olabileceğini belirtti.

Damla Kaya damla.kaya@dunya.com
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Çeşme’de büyük yangın! Alevler yükseliyor: İzmir-Çeşme Otoyolu trafiğe kapatıldı - Resim: 1

İzmir’in Çeşme ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale devam ediyor.

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Çeşme’de büyük yangın! Alevler yükseliyor: İzmir-Çeşme Otoyolu trafiğe kapatıldı - Resim: 2

Ildır Mahallesi'nde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki ormanlık alanlara ulaştı. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

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Çeşme’de büyük yangın! Alevler yükseliyor: İzmir-Çeşme Otoyolu trafiğe kapatıldı - Resim: 3

Müdahalede 5 uçak, 18 helikopter, 36 arazöz, 13 su ikmal aracı, 4 dozer ve itfaiye ekipleri görev alıyor. TOMA araçları da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

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Çeşme’de büyük yangın! Alevler yükseliyor: İzmir-Çeşme Otoyolu trafiğe kapatıldı - Resim: 4

Mahalleler tahliye edildi

Yangın riski nedeniyle Çeşme’nin Ildır ve Germiyan mahalleleri ile Urla’ya bağlı Nohutalan Mahallesi tahliye edildi.

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