Çeşme’de büyük yangın! Alevler yükseliyor: İzmir-Çeşme Otoyolu trafiğe kapatıldı
İzmir’in Çeşme ilçesinde tarım arazisinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın büyüyerek geniş bir alanı etkisi altına aldı. Rüzgarın saatte 85 km'yi bulan hızıyla yayılan yangına 5 uçak, 18 helikopter ve yüzlerce personel ile müdahale ediliyor. Ildır, Germiyan ve Nohutalan mahalleleri tahliye edildi. Alevlerin otoyola ulaşması nedeniyle İzmir-Çeşme yolu trafiğe kapatıldı. Vali Elban, yangının elektrik hattından çıkmış olabileceğini belirtti.
İzmir’in Çeşme ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale devam ediyor.
Ildır Mahallesi'nde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki ormanlık alanlara ulaştı. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.
Müdahalede 5 uçak, 18 helikopter, 36 arazöz, 13 su ikmal aracı, 4 dozer ve itfaiye ekipleri görev alıyor. TOMA araçları da söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Mahalleler tahliye edildi
Yangın riski nedeniyle Çeşme’nin Ildır ve Germiyan mahalleleri ile Urla’ya bağlı Nohutalan Mahallesi tahliye edildi.