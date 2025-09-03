CHP 38. Olağan Kurultay davası ne zaman?
CHP 38. Olağan Kurultay davasının tarihi son günlerde epey gündem oldu. Partinin İstanbul İl Kongresi'nin mahkeme tarafından iptal edilmesi sonrası kurultay davasının günü araştırılmaya başlandı. Sıkça "CHP 38. Olağan Kurultay davası ne zaman" diye soruluyor.
CHP 38. Olağan Kurultay davasına sayılı günler kaldı. Tüm Türkiye'nin gözü bu davada olacak. Mutlak butlan tartışmaları da sürerken son günlerde en çok yöneltilen sorulardan biri de "CHP 38. Olağan Kurultay davası ne zaman" şeklinde...
CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin ilk dava 30 Haziran'da gerçekleşti. Mahkeme ceza yargılamasına konu davadaki görevsizlik kararına itirazın sonuçlanmasının beklenmesine karar vermişti. Şimdi ikinci duruşma 15 Eylül Pazartesi yapılacak.