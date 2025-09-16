CHP Olağanüstü Kurultay ne zaman?
Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul İl yönetiminin görevden uzaklaştırılarak yerine kayyum atanması sonrası olağanüstü kurultay kararı aldı. Tüm Türkiye özellikle de CHP seçmeni bu kurultaydan çıkacak kararı beklerken "CHP Olağanüstü Kurultay ne zaman" sorusu gündem olmuş durumda...
Mahkeme kararıyla İstanbul İl Yönetimi'nin görevden alınmasının ardından CHP olağanüstü kurultay kararı aldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, parti delegelerinin imzasıyla olağanüstü kurultay düzenleyeceklerini duyurdu. Tarihler yaklaşırken en çok yanıt aranan soru "CHP Olağanüstü Kurultay ne zaman" oluyor.
CHP Olağanüstü Kurultay ne zaman?
Cumhuriyet Halk Partisi 22. Olağanüstü Kurultayı, 21 Eylül 2025 tarihinde gerçekleşecek.
