Çiftçiler traktörleriyle Avrupa Parlamento binasını kuşattı
Brüksel'de çiftçiler, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) önünde, artan maliyetler, Avrupa Birliği'nin (AB) çevre politikaları ve ucuz tarım ürünü ithalatını protesto etti.
Başta Belçika ve İtalya olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinden gelen binlerce çiftçi, Brüksel'deki AP binasının önünde toplandı.
Çiftçiler, AB Liderler Zirvesi'nin yapıldığı bölgenin çevresinde trafiği traktörleriyle kilitledi.
AP binasının önüne tekerlek, tezek ve odunları bırakan çiftçiler, Lüksemburg Meydanı'nda saman ve tezek balyalarını ateşe verdi. Çevreye taş, yumurta ve torpil fırlatan çiftçileri önlemek için Belçika polisi halka açık olan AP yerleşkesi girişlerini dikenli tel örgülerle kapattı.
"Çiftçi yoksa yiyecek yok" yazılı pankartlar açan protestocular, tarım politikaları karşıtı sloganlar attı.