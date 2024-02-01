Çiftçiler traktörleriyle Avrupa Parlamento binasını kuşattı

Başta Belçika ve İtalya olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinden gelen binlerce çiftçi, Brüksel'deki AP binasının önünde toplandı.

AP binasının önüne tekerlek, tezek ve odunları bırakan çiftçiler, Lüksemburg Meydanı'nda saman ve tezek balyalarını ateşe verdi. Çevreye taş, yumurta ve torpil fırlatan çiftçileri önlemek için Belçika polisi halka açık olan AP yerleşkesi girişlerini dikenli tel örgülerle kapattı.