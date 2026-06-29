Çin Avrupa ticaretinde Türkiye merkezli Orta Koridor seçeneğini güçlendiriyor

Türkiye, güzergâhın Avrupa’ya açılan ana kara bağlantısı olarak diğer geçiş ülkelerinden ayrışıyor. Ankara’nın Orta Koridor vizyonu ile Pekin’in Kuşak ve Yol Girişimi arasındaki uyum, hattın yalnızca transit taşımacılık değil, bölgesel lojistik ve yatırım stratejisi açısından da önem kazanmasını sağlıyor.

Yaklaşık 4 bin 750 kilometrelik güzergâh, Çin’den çıkan yükleri Kazakistan üzerinden Hazar Denizi kıyısına taşıyor. Yükler buradan gemilerle Azerbaycan’a, ardından Gürcistan ve Türkiye üzerinden Avrupa pazarlarına yöneliyor. Türk diplomatik kaynaklara göre Orta Koridor, Çin’den Avrupa’ya bir sevkiyatın 15 ila 18 günde ulaşmasını sağlayabilir. Deniz taşımacılığı rotalarında aynı süre 45 ila 60 gün arasında değişiyor.