Gelir 884,8 milyon yuana çıktı

CiDi’nin 2025 geliri bir önceki yıla göre iki kattan fazla artarak 884,8 milyon yuana ulaştı. Tutar, 1 doların 6,7733 yuan olduğu kur üzerinden yaklaşık 130,6 milyon dolara karşılık geliyor.

Şirketin Çin’deki araç kurulumları ve bu faaliyetlerden sağladığı gelir yüzde 374 büyüdü. Çin otonom maden ekipmanları sektörünün aynı dönemdeki büyümesi yaklaşık yüzde 73 oldu.

CiDi böylece sektör ortalamasının beş katından daha hızlı genişledi. Şirket 2025’in sonunda Hong Kong Borsası’nda halka açılarak yeni yatırımlar için sermaye piyasalarına erişim sağladı.