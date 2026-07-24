Çin madenlere robot ordusu indiriyor
Çinli CiDi, 1.700 aracı aşan sürücüsüz maden filosunun ardından patlayıcı taşıyan ve sondaj yapan robotları sahaya çıkarmaya hazırlanıyor. Şirket, Avustralya’dan Avrupa’ya uzanan yeni sözleşmelerle küresel büyümeyi hedefliyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Çin’in otonom sürüş yatırımları, şehir içi robotaksilerden sonra maden sahalarında yeni bir aşamaya geçti. Sürücüsüz kamyon filosunu hızla büyüten CiDi, insan gücü açısından en tehlikeli görevleri de robotlara devretmeye hazırlanıyor.
Hong Kong Borsası’nda işlem gören şirket; patlayıcı nakli, patlatma deliği hazırlığı ve hassas sondaj yapabilen yeni sistemleri Çin’de sahaya indirecek. Sonraki hedef, teknolojiyi Avustralya’dan Avrupa’ya uzanan geniş bir pazara satmak olacak.
Filo 1.700 aracı geçti
CiDi’nin küresel sürücüsüz maden aracı filosu 1.700 aracı aştı. Araçların büyük bölümü Çin’deki 30 taş ocağı ve kömür madeninde çalışıyor.
Şirketin teslim edilen ve teslim sürecindeki filosu Şubat 2026 sonunda 1.500 aracın üzerindeydi. Aradan geçen yaklaşık beş ayda filoya en az 200 yeni araç eklendi.
Otonom maden kamyonları cevher, kömür ve kaya taşıma görevlerini sürücü olmadan yerine getiriyor. Kameralar, radarlar, lidar sensörleri ve merkezi kontrol yazılımı araçların aynı sahada birlikte hareket etmesini sağlıyor.
Bir operatör 100 kamyonu izliyor
CiDi’nin sisteminde tek bir operatör yaklaşık 100 kamyonu uzaktan takip edebiliyor. Operatör araçları sürekli kullanmak yerine yalnızca sistemin müdahale talep ettiği durumlarda kontrolü devralıyor.
Büyük kömür madenlerinde aynı anda 500’e kadar otonom kamyon çalışabiliyor. Yüzlerce aracın yükleme, boşaltma, kavşak geçişi ve şarj sırasını çakışmadan yönetmek şirketin temel teknolojik üstünlük alanlarından biri olarak gösteriliyor.
Çin’de kullanılan maden kamyonlarının yaklaşık yüzde 10’u artık sürücüsüz çalışıyor. Oranın büyümesi, maden işletmelerinin personel, yakıt ve güvenlik maliyetlerini yeniden hesaplamasına yol açıyor.
Elektrikli filo gece gündüz çalışıyor
Jiangsu eyaletinin Jurong kentindeki açık ocak sahasında CiDi teknolojisini kullanan elektrikli kamyonlar kireç taşı taşıyor. TCC Group Holdings’e ait sahada 14 elektrikli sürücüsüz kamyon konuşlandırıldı.
Sahadaki operasyon sırasında 12 kamyon aynı anda çalışarak kireç taşını kırma tesislerine taşıdı. Araçlar enerji seviyeleri düştüğünde şarj alanına sürücüsüz biçimde gidiyor ve göreve yeniden dönüyor.
CiDi, söz konusu filoyu dünyanın tamamen elektrikli ve sürücüsüz çalışan ilk maden kamyonu filosu olarak tanımlıyor. Sistem haftanın yedi günü ve günün 24 saati kesintisiz çalışacak şekilde tasarlandı.
Patlayıcıyı robot taşıyacak
Şirketin yeni ürünlerinden biri maden sahalarında patlayıcı taşıyacak robotik araç olacak. Sistem yalnızca birkaç kilogramlık yükler yerine bir kamyon dolusu patlayıcının taşınması ve kayalık alana yerleştirilmesi için geliştiriliyor.
Bazı araçlara robot kollar eklendi. Robot kol; patlayıcının indirilmesi, deliğe yerleştirilmesi ve insan müdahalesinin azaltılması gereken aşamalarda kullanılacak.
Patlayıcı taşıma sistemlerinin 2026’nın üçüncü çeyreğinde sahaya çıkması bekleniyor. İlk uygulamalar Çin’in büyük madencilik merkezlerinden Shanxi ve İç Moğolistan’da başlayacak.
Sondaj robotları 2027’de geliyor
CiDi, patlayıcı taşıma sistemlerinin ardından otonom sondaj robotlarını devreye alacak. İlk robotların 2027’nin başında çalışmaya başlaması planlanıyor.
Sondaj işlemleri, patlayıcının yerleştirileceği deliklerin doğru açı ve derinlikte açılmasını gerektiriyor. Küçük bir ölçüm hatası patlatmanın verimini düşürebilir veya iş güvenliği riskini artırabilir.
Yeni robotlar tehlikeli bölgelerde hassas sondaj yaparak çalışanların patlama alanına girmesini azaltacak. Shanxi’de Mayıs 2026’da meydana gelen gaz patlamasında 82 işçinin yaşamını yitirmesi, maden güvenliğine yönelik denetimleri artırmıştı.
Gelir 884,8 milyon yuana çıktı
CiDi’nin 2025 geliri bir önceki yıla göre iki kattan fazla artarak 884,8 milyon yuana ulaştı. Tutar, 1 doların 6,7733 yuan olduğu kur üzerinden yaklaşık 130,6 milyon dolara karşılık geliyor.
Şirketin Çin’deki araç kurulumları ve bu faaliyetlerden sağladığı gelir yüzde 374 büyüdü. Çin otonom maden ekipmanları sektörünün aynı dönemdeki büyümesi yaklaşık yüzde 73 oldu.
CiDi böylece sektör ortalamasının beş katından daha hızlı genişledi. Şirket 2025’in sonunda Hong Kong Borsası’nda halka açılarak yeni yatırımlar için sermaye piyasalarına erişim sağladı.
Teslimatlar yüzde 317 arttı
CiDi, 2025 yılında 630 otonom maden kamyonu veya bağımsız sürüş sistemi teslim etti. Teslimat adedi bir önceki yıla göre yüzde 317,22 arttı.
Otonom maden kamyonlarından elde edilen satışlar 2023 ile 2025 arasında 20 kattan fazla büyüdü. Filonun taşıdığı toplam yük miktarı Şubat 2026 sonu itibarıyla 140 milyon tonu aştı.
Araçların eksi 40 dereceye kadar düşen sıcaklıklarda çalışabildiği belirtiliyor. Geniş çalışma aralığı, teknolojinin soğuk bölgelerdeki açık ocaklar ve yüksek rakımlı madenlerde kullanılmasını kolaylaştırıyor.
Avustralya’da dağıtım büyüyecek
CiDi, Avustralya’da kısmen otomatik çalışan otonom ekskavatörler kurdu. Şirket 2026 içinde ülkedeki araç ve ekipman dağıtımını daha geniş bir ölçeğe taşımayı planlıyor.
Avustralya, demir cevheri, kömür, altın ve kritik mineral üretimi nedeniyle sürücüsüz madencilik ekipmanları için en büyük pazarlardan biri konumunda bulunuyor. Büyük ve uzak sahalar, personel maliyetlerini azaltan teknolojilere talebi artırıyor.
Şirket Avustralya’nın yanı sıra Orta Doğu, Güney Amerika ve Avrupa’da yeni sözleşmeler arıyor. Yurt dışı gelirlerinin 2027’de toplam cironun çift haneli bir bölümüne ulaşması hedefleniyor. Pay halen düşük tek haneli seviyede bulunuyor.
Üretimi ortaklara bırakıyor
CiDi, rakiplerinden farklı olarak maden kamyonu filolarını kendi adına işletmiyor. Şirket donanım ve yazılımı doğrudan maden işletmelerine satıyor.
Araçların fiziksel üretimini kamyon ve ağır ekipman üreticileri üstleniyor. CiDi ise otonom sürüş sistemi, sensörler, filo yönetim yazılımı ve uzaktan kontrol altyapısına odaklanıyor.
Şirket yönetimi modeli “varlık hafif” olarak tanımlıyor. Fabrika ve araç filosuna büyük sermaye bağlamayan yapı, yeni ülkelere daha hızlı girmeyi amaçlıyor.
Küresel rekabet hızlanıyor
CiDi, yurt dışı dağıtımı için İngiliz madencilik ekipmanları üreticisi MMD Group ile çalışıyor. Yeni pazarlarda farklı ekipman üreticileri ve Çin merkezli maden işletmeleriyle de ortaklık kurulması planlanıyor.
Fujian merkezli EACON da sürücüsüz maden kamyonları ve filo yönetimi alanında büyüyor. İki şirket arasındaki rekabet yalnızca araç sayısına değil, yüzlerce kamyonun aynı anda yönetilmesine ve sistemlerin farklı markalara uyarlanmasına dayanıyor.
Otonom kamyon, robot kol, patlayıcı taşıma aracı ve sondaj makinesi arasındaki sınır giderek daralıyor. CiDi’nin yeni ürün takvimi, maden sahalarının yalnızca sürücüsüz değil, büyük ölçüde insansız işletmelere dönüşebileceğini gösteriyor.