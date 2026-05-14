Çorum'da şiddetli hortum! Çatılar uçtu, 2 kişi yaralandı
Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca köyünde meydana gelen hortum, büyük hasara yol açtı. Şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda evin çatısı uçarken, bazı duvarlar yıkıldı ve ağaçlar devrildi. Olayda 2 kişinin yaralandığı öğrenilirken, bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Köyde yaşanan panik anları vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı.
1 13
2 13
3 13
4 13
5 13
6 13
7 13
8 13
9 13
10 13
11 13
12 13
13 13