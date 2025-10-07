CTE İKM sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı 3 bin 500 sözleşmeli sonuçları ne zaman açıklanacak?
Adalet Bakanlığının 3 bin 500 alım sürecinde sonuçlar bekleniyor. 24 sözleşmeli destek personeli (hizmetli) için sözlü tarihleri belli olurken diğer kadrolar için sonuçlar hala açıklanmadı. Özellikle infaz koruma memurluğu için başvuru yapanlar "CTE İKM sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu iletiyor.
Adalet Bakanlığının 3 bin 500 personel alımı için başvuru yapanlar artık sonuçların ilan edilmesini istiyor. Sabırsızlık her geçen gün artarken duyurular da sık sık takip ediliyor. Tarih bilgisine ulaşamayanlar duyum almak adına "Adalet Bakanlığı 3 bin 500 sözleşmeli sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Adalet Bakanlığı 7 Ekim 2025 Salı günü itibarıyla sonuç tarihi duyuru yapmadı. Beklentiler 6-10 Ekim tarihinde sonuçların açıklanacağı yönünde... Alınacak personel sayısı ve ünvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri cte.adalet.gov.tr adresinden duyurulacak.
Sözleşmeli Destek personeli (Hizmetli) alımında; 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında, lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93, ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puan türünden alınan puanlar esas olmak kaydı ile en yüksek puandan başlamak üzere öğrenim türlerine göre sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara ilişkin sorgulama ekranı ise 29 Eylül'de yayımlandı.