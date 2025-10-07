CTE İKM sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı 3 bin 500 sözleşmeli sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli Destek personeli (Hizmetli) alımında; 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında, lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93, ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puan türünden alınan puanlar esas olmak kaydı ile en yüksek puandan başlamak üzere öğrenim türlerine göre sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara ilişkin sorgulama ekranı ise 29 Eylül'de yayımlandı.