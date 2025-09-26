CTE İKM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Adalet Bakanlığı personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak?

On binler Adalet Bakanlığında çalışabilmek için her yıl başvuruda bulunuyor. Bu yıl da Bakanlık toplamda 5 bin kişi alacak. Özellikle 3 bin 500 alım ilanına yoğun bir başvuru söz konusuydu. Başvurular 15 Ağustos'ta tamamlandı artık sonuç bekleniyor. Tarih paylaşımı gelmemesi nedeniyle "Adalet Bakanlığı personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu gündemden düşmüyor.