CTE İKM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Adalet Bakanlığı personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak?
Adalet Bakanlığının 3 bin 500 personel alım sürecinde artık gözler sonuçlarda... Haftalardır adaylar bir duyur gelmesini beklerken her gün yeni bir gelişme olup olmadığı öğrenilmek isteniyor. Özellikle infaz koruma müdürlüğü için başvuru yapanlar "CTE İKM sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.
On binler Adalet Bakanlığında çalışabilmek için her yıl başvuruda bulunuyor. Bu yıl da Bakanlık toplamda 5 bin kişi alacak. Özellikle 3 bin 500 alım ilanına yoğun bir başvuru söz konusuydu. Başvurular 15 Ağustos'ta tamamlandı artık sonuç bekleniyor. Tarih paylaşımı gelmemesi nedeniyle "Adalet Bakanlığı personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu gündemden düşmüyor.
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Adalet Bakanlığı şu dakika itibarıyla sonuç tarihine ilişkin bir duyuru yayımlamadı. Gözler bir sonraki haftaya çevrilmiş durumda... Alınacak personel sayısı ve ünvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri cte.adalet.gov.tr adresinden duyurulacak.
Sözlü sınav konuları
a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
c) Genel kültür (20 puan),
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan), konularından oluşmaktadır.
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Şoför pozisyonuna alınacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç başında ve araç kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır.
Aşçılık sözlü sınavında; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde görevli öğretmen, uzman veya usta öğreticilerinden veya diğer resmi kurum ve kuruluşlarda aşçılık ünvanında görevli kişilerin görüşüne başvurulabilir.