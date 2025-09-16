CTE infaz koruma memuru (İKM) sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sonuçları ne zaman?
Adalet Bakanlığının 3 bin 500 personel alımı sonuçlarına yoğun bir ilgi söz konusu... On binler başvuru yaptı fakat sonuç tarihi duyurusu hala yapılmadı. Adaylar her gün bir gelişme olup olmadığı araştırılıyor ve "Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu yöneltiliyor.
Adalet Bakanlığının 3 bin 500 personel alımı başvuruları 15 Ağustos'ta sona erdi. Başvuruların üzerinden 1 ay geçerken sonuçlar için her gün Bakanlığın resmi sitesi ziyaret ediliyor. Heyecan katbekat artarken tarih ile ilgili fikir edinmek amacıyla "Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu geliyor.
Adalet Bakanlığı İKM sonuçları ne zaman açıklanacak?
Adalet Bakanlığından bugün de herhangi bir duyuru gelmedi. En yakın zamnanda bir açıklama yapılması bekleniyor. Alınacak personel sayısı ve ünvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri cte.adalet.gov.tr adresinden duyurulacak.
Sözlü sınav konuları
a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
c) Genel kültür (20 puan),
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan), konularından oluşmaktadır.
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Şoför pozisyonuna alınacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç başında ve araç kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır.
Aşçılık sözlü sınavında; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde görevli öğretmen, uzman veya usta öğreticilerinden veya diğer resmi kurum ve kuruluşlarda aşçılık ünvanında görevli kişilerin görüşüne başvurulabilir.