Adalet Bakanlığının 3 bin 500 personel alımı başvuruları 15 Ağustos'ta sona erdi. Başvuruların üzerinden 1 ay geçerken sonuçlar için her gün Bakanlığın resmi sitesi ziyaret ediliyor. Heyecan katbekat artarken tarih ile ilgili fikir edinmek amacıyla "Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu geliyor.