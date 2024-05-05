Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'de değişimin formülünü verdi AK Parti'de seçim muhasebesi sürüyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti yönetiminde değişiklik yapması bekleniyor. AK Parti'de atılacak adımları partisinin yetkili kurulları ve kurmayları ile masaya yatıran Erdoğan'ın değişimin formülüne yönelik ipuçları verdiği bildirildi.

AK Parti’de 31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından ortaya çıkan tablo üzerinden durulmaya devam ediyor. 31 Mart Seçimleri’nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) birinci parti çıkmış, AK Parti ise kurulduğu günden bu yana ilk kez bir seçimde ikinci olmuştu. 1 | 9

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapılacak değişikleri partisinin yetkili kurulları ve kurmayları ile masaya yatırmayı sürdürüyor. Erdoğan bu süreçte AK Parti’deki değişimin formülüne yönelik dikkat çeken ipuçları verdi. 2 | 9

Sabah’ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti’deki değişim sürecine yönelik verdiği mesajlar şöyle: 3 | 9