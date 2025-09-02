Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 38. Olağan Kurultayı iptal edilecek mi?

8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP'nin İstanbul Kongresi bugün iptal edildi. Özgür Çelik ve yönetimi görevden alınırken CHP İstanbul İl Yönetimine Gürsel Tekin'in de olduğu 5 kişi atandı. Bu son dakika gelişmesinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davasına nasıl yansıyacağı merak edilmeye başlandı.

