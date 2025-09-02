Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 38. Olağan Kurultayı iptal edilecek mi?
Bugün flaş bir gelişme yaşandı ve CHP'nin İstanbul Kongresi iptal edildi. 196 delege görevden uzaklaştırılırken "CHP) 38. Olağan Kurultayı iptal edilecek mi" sorusu gündeme geldi.
8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP'nin İstanbul Kongresi bugün iptal edildi. Özgür Çelik ve yönetimi görevden alınırken CHP İstanbul İl Yönetimine Gürsel Tekin'in de olduğu 5 kişi atandı. Bu son dakika gelişmesinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davasına nasıl yansıyacağı merak edilmeye başlandı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 38. Olağan Kurultayı iptal davası 15 Eylül 2025'te görülecek. Mahkeme bu tarihte kararını verecek.