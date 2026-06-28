Dağların gizli hazinesi: Bu ot sayesinde 5-6 düğün yaptık

"Bu ot sayesinde 5-6 düğün yaptık"

Kekik toplayan işçilerden 56 yaşındaki Halil Uçar, 18 yıldır geçimini bu işle sağladığını, sezonluk geldikleri Menemen dağlarında 5 kişi çalıştıklarını söyledi. Sezonda bazen 2-3 ton, verim güzel olursa 4 ton kekik topladıklarını, çocuklarını bu şekilde büyütüp evlendirdiğini anlatan Uçar, "Bu ot sayesinde 5-6 düğün yaptık. Bu otun çok faydası oldu. Her sene geldik bu dağlara, bıkmadık. Yağmur, çamur demedik, çalıştık. İşlerimizi hep böyle yaptık. Çoluğu çocuğu bu şekilde büyüttük." dedi.