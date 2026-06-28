Dağların gizli hazinesi: Bu ot sayesinde 5-6 düğün yaptık
Aydın'da yılanların ve kızıl arıların bulunduğu sarp yamaçlarda dağ kekiği mesaisi başladı. Atlarla ve çuvallarla bölgeye gelen aileler 2 ayda topladıkları kekiklerle çocuklarını okutuyor, düğün yapıyor, ev dizip geçimlerini sağlıyorlar.
Aydın'da Menemen dağlarında yetişen kekik için işçilerin zorlu mesaisi başladı. Dağlarda makine ve araçların giremediği dik yamaçlarda doğal yollarla yetişen dağ kekiğini toplamak için sabahın ilk ışıkları ile yola çıkan aileler, dik yamaçlarda gün batımına kadar kekik toplamaya devam ediyor.
At sırtında kurutma sahalarına ve düzlüklere taşınan kekikler, güneşinin altında kurumaya bırakıldıktan sonra traktör veya araçlarla dövülerek balyalar haline getirilip fabrikalara gönderiliyor. Laboratuvar analizlerinin ardından alınan kekikler, işlendikten sonra sofralara ulaştırılıyor.
Aydınlı işçilerin atalarından devraldıkları ve yaklaşık 40 yıldır sürdürdükleri sezonluk mesai, temmuz başına kadar devam ediyor. Bölgedeki işlerini tamamlayan aileler, daha sonra Aydın'a dönerek incir, zeytin ve arıcılık faaliyetlerine yöneliyor.
"Bu ot sayesinde 5-6 düğün yaptık"
Kekik toplayan işçilerden 56 yaşındaki Halil Uçar, 18 yıldır geçimini bu işle sağladığını, sezonluk geldikleri Menemen dağlarında 5 kişi çalıştıklarını söyledi. Sezonda bazen 2-3 ton, verim güzel olursa 4 ton kekik topladıklarını, çocuklarını bu şekilde büyütüp evlendirdiğini anlatan Uçar, "Bu ot sayesinde 5-6 düğün yaptık. Bu otun çok faydası oldu. Her sene geldik bu dağlara, bıkmadık. Yağmur, çamur demedik, çalıştık. İşlerimizi hep böyle yaptık. Çoluğu çocuğu bu şekilde büyüttük." dedi.
Sarp arazide atlardan faydalandıklarını dile getiren Uçar, "Dağlarda patika yollarda araba çıkmadığı için atları kullanıyoruz. Buralara araba çıkmaz. Bunu atlara yükler götürürüz." dedi.
Ailesini Aydın'da bırakarak çalışmaya gelen 31 yaşındaki Ramazan Durmuş da yaklaşık 10 yıldır kekik topladığını, yorucu ve sıcak da olsa da geçimlerini bu kazançla sağladıklarını vurguladı.