Değeri 2.4 milyon TL! Suyun altından tek parça çıkardılar
Aydın'ın Çine ilçesindeki orman yangını sırasında gölete düşen yaklaşık 50 bin dolar değerindeki yangın söndürme helikopteri su taşıma kovası (bambi), sualtı arama kurtarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla zarar görmeden çıkarıldı. Operasyon sayesinde hem kritik ekipman kurtarıldı hem de büyük bir ekonomik kaybın önüne geçildi.
Olay, 30 Temmuz'da başlayan ve üç gün süren Çine Kavşit Orman Yangını'na müdahale sırasında yaşandı. Su almak için Kavşit Göleti'ne yaklaşan yangın söndürme helikopteri, elektrik tellerine takılma riskiyle karşı karşıya kaldı.
Olası bir kazayı önlemek isteyen pilot, su taşıma kovasının bağlantısını kesmek zorunda kaldı. Gölete düşen bambi, elektrik tellerine de takılarak derinliğe gömüldü.
Yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından bölgede arama çalışması başlatıldı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, göletin derinliklerinde yürüttükleri detaylı çalışma sonucunda bambiye ulaştı.
Yaklaşık 50 bin dolar değerindeki ekipman, herhangi bir hasar oluşmadan su yüzeyine çıkarılarak yetkililere teslim edildi.
Yetkililer, operasyon sayesinde yalnızca yangın söndürme çalışmalarında kullanılan kritik bir ekipmanın değil, aynı zamanda yaklaşık 50 bin dolarlık ekonomik değerin de korunduğunu belirtti.
Zarar görmeden kurtarılan bambinin yeniden kullanılabilecek durumda olduğu ifade edilirken, operasyonun kamu kaynaklarının korunması açısından da önemli bir başarı olduğu vurgulandı.