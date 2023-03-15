Denemek için ekti, sıra dışı büyüklükte bergamot yetiştirdi

Erdemli ilçesinde narenciye üretimi yapan Şaban Yılmaz, 8 yıl önce ot sandığı bergamotun turunçgil ailesinden bir meyve olduğunu öğrendi, deneme amacıyla bahçesine fidanını dikti. Yer yer ağacından 1 kiloyu geçen sıra dışı büyüklükte meyveler de alan Yılmaz, bu yıl sezon boyunca ise ağacından 500 kiloya yakın ürün aldığını belirterek, artık üretimini yaygınlaştırmayı hedeflediğini kaydetti. Kozmetik sanayi ve içecek sanayisinde özellikle de çaylara aroma verici olarak kullanılan bergamota son yıllarda talep artışının da yaşandığı ifade edildi.

Deneme için diktiği ağaçtan sıra dışı büyüklükte meyveler aldığını ve üretimi geliştirmek istediğini ifade eden üretici Şaban Yılmaz, "Bir ağaç diktim meyvesini aldım, verimi çok güzel. Bergamotu biz ot sanıyorduk, yoksa limon türündenmiş. En kalitelisi de buymuş. Bunu çoğaltmayı düşünüyoruz. Piyasası Antalya'da var, gelip giden var, dikersen 30 yıl alma garantisi veriyorlar. Bu yıl ağacım 500 kiloya yakın meyve verdi. Tanesi 1 kilo 200 gram gelen var. Bunun reçeli de çok güzel oluyor. Aynı aromayı reçelde de veriyor. Çoğaltacağız bunu, bizim buralarda yok. Ankara'da İstanbul'da lüks marketlerde oluyor, dışarıdan getiriliyormuş veya Antalya'dan temin ediliyormuş" dedi.