Denemek için ekti, tanesini 30 liraya satıyor Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Muhammet Görgülü, denemek için bir dönüm seraya ektiği "boynuzlu kavun" olarak bilinen tropikal meyve kiwanonun üretimine başladı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Muhammet Görgülü, denemek için bir dönüm seraya ektiği "boynuzlu kavun" olarak bilinen tropikal meyve kiwanonun üretimine başladı. 1 | 11

Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde üreticiler, bölge ikliminin tropikal özellik taşıması nedeniyle iyi verim ve yüksek gelir elde etmek için tropikal bitkilere yöneliyor. 42 çeşit tropikal meyvenin yetiştirilebildiği iki ilçede, muz, avokado, yenidünya, mango, ejder meyvesi ve passiflorayla yüzü gülen üreticiler, yeni tropikal ürünlere ekonomik değer katmak için çalışmalarını sürdürüyor. 2 | 11

Gazipaşa'da 52 yaşındaki sebze ve meyve üreticisi Muhammet Görgülü de bu üreticilerden biri oldu. 3 | 11