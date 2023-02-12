Deprem bölgesinde yeni haftada hava nasıl olacak?
Türkiye’yi sarsan Kahramanmaraş depremleri sonrası Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da büyük yıkım yaşandı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken, kış mevsimi nedeniyle bölgedeki hava durumu da yakından takip ediliyor.
Rapora göre, bugün bölgede sıcaklıklar eksi 9 ile 14 derece arasında değişecek, parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.
1 | 7
Soğuk havanın etkisini sürdüreceği belirtilirken, işte depremin yıktığı 10 şehirde hava durumu tahmini...
2 | 7
12 Şubat 2023
3 | 7
13 Şubat 2023
4 | 7