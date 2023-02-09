Deprem felaketinin izleri İHA görüntülerinde

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü koordinasyon merkezinden yürütülen çalışmalar kapsamında 81 ilde tamamlanan 3 boyutlu dijital şehir ikizi teknolojisiyle elde edilen görüntüler ve koordinat bilgileri, depremde hasar gören 10 ilde 12 İHA, dronlar ve uyduların aldığı görüntülerle karşılaştırılarak hasar tespit çalışmaları yapıldığı kaydedildi.

Dijital şehir ikizi teknolojisiyle hasar gören binaların kadastro ve Mekansal Adres Kayıt Sistemindeki (MAKS) numarataj ve nüfus verileri ile sisteme eklenen ihbar verilerinin eşleştirilerek ATLAS sistemine entegre edildiği ve bu sayede yıkık binalarda ikamet eden kişi sayısına depremde görevli tüm ekiplerin kullanımına açıldığı duyuruldu.