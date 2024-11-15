'Deprem Haritası' için hayati çalışma! MTA 225 fayın deprem periyodunu hesapladı
MTA, 3 yıl boyunca fay hendeklerinde iz sürerek deprem potansiyeli olan 225 fayı belirledi. Faylardan alınan numuneleri laboratuvarda tarihlendiren ekipler fayların deprem üretme periyodunu ve mevcut riskini hesapladı. Bu hesaplama ve çalışmaların ardından 'Türkiye Deprem Tehlike Haritası' da güncellenecek.
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), eski depremlerden yola çıkarak 225 diri fayda deprem riski tespit etti. Diri fayların bulunduğu bölgelerde 50 metre uzunluk, 5 metre genişlik ve 4 metre derinlikte hendekler açan ekipler, eski depremlerin bıraktığı izleri inceledi.
Faylardaki izleri kayıt altına alarak numune toplayan uzmanlar, numuneleri laboratuvarda tarihlendirerek fayların deprem üretme periyodunu ve fay hattının deprem tehlikesini hesaplıyor.
Türkiye'deki 485 diri fay hattını mercek altına alan MTA, 225'i üzerinde hendekler kazarak 12 yılda 225 fayın deprem periyodunu ve potansiyel riskini belirledi.
2030'a kadar tüm diri fayların tarihsel süreci ortaya çıkacak
MTA Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanı Doç. Dr. Selim Özalp, çalışmayla ilgili "6 Şubat depremleri sonrasında projenin hızlı şekilde bitirilmesi gerektiği gündeme geldi. MTA'nın Türkiye Paleosismoloji Araştırmaları Projesi kapsamında 2012'den günümüze kadar geçen süreçte 225 fay hattı üzerinde çalışmamızı tamamladık." dedi.