Deprem konutları hızla yükseliyor: Kahramanmaraş'ta hedef yıl sonu teslim
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin ardından yapımına başlanan kalıcı konutlarda sona yaklaşıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ iştiraki Emlak Konut tarafından yürütülen projeler kapsamında kent genelinde 19 bin bağımsız bölüm inşa ediliyor. Doğu Kent'te ise 25 blokta 424 konut, 3 blokta 42 ticari alan olmak üzere toplam 466 bağımsız bölüm yer alıyor. Yıl sonuna kadar teslim edilmesi planlanan konutlarda yeşil alan, yürüyüş yolu, oyun parkları ve fitness salonu da bulunacak.
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan kalıcı konut çalışmalarında Doğu Kent bölgesinde sona gelindi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, TOKİ iştiraki Emlak Konut tarafından kent genelinde 19 bin bağımsız bölümün yapımı sürerken, Doğu Kent’te 25 blokta 424 konut ve 3 blokta 42 ticari alan olmak üzere toplam 466 bağımsız bölüm inşa ediliyor.
Projede ayrıca 13 bin metrekare yeşil alan, 28 bin metrekare peyzaj alanı, 3 bin metrelik yürüyüş yolu, çocuk oyun alanları ve bir fitness salonu bulunuyor.
Emlak Konut (EPP) Uygulama Müdürü Tacettin Şeker, yıl sonuna kadar Doğu Kent’te teslimlerin yapılacağını belirterek, “6 Şubat tarihindeki depremlerin ardından Cumhurbaşkanımız ve Bakanımızın vizyonuyla Kahramanmaraş deprem konutları yapımına hız kesmeden yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Amacımız güvenli ve kaliteli konutları inşa ederek depremzede vatandaşlarımızın en kısa sürede yuvalarına kavuşmalarını sağlamaktır” dedi.
Kahramanmaraş genelinde çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Şeker, "Gece gündüz çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Merkezde birçok alanımızda çalışmalarımız tamamlandı ve yeniden yaşam başlamış bulunmakta. Hedefimiz Doğukent bölgesini de ve yine bu bölgeye yakın alanlardaki konutlarımızın inşaatını da inşallah bir an önce bitirip vatandaşlarımıza teslim etmek. Hedefimiz bu yöndedir. Bakanımızın talimatları doğu tutusunda kentsel dönüşüm başkanlarımız tarafından önümüzdeki süreçlerde bu bölgenin de kural çekimleri başlamış olacak" dedi.
Şeker, "Şu anda bulunduğumuz bölgede 25 adet konut, 3 tane ticaret olmak üzere toplam 28 adet buluğumuz bulunmakta. Bunun 424 adet konut 42 tanesi ticaretten oluşmaktadır. Bulunduğumuz bölgede vatandaşlarımızın daha rahat konforlu alanı olabilmesi için yaklaşık 12-13 bin metrekare kadar yeşil alanımız, 28 bin metrekare yapısal peyzajımız, yine bununla birlikte vatandaşlarımızın zaman geçebileceği 1 adet fitness, çocuklarımız için nikah, çocuk oyun alanı ve 3 bin metre yürüme alanından oluşmaktadır projemiz. Projemizde sona yaklaştık. Hedefimiz yıl sonuna doğru vatandaşlarımıza teslim edip yaşam alanını sağlamaktır" ifadelerini kullandı.