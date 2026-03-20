Deprem sonrası sıfırdan başladı! 3 ayda yaptıkları görenleri hayrete düşürdü
Deprem sonrası her şeyini kaybeden ziraat mühendisi Halil Ateş, devlet desteğiyle yeniden üretime başladı, 30 hayvanla çıktığı yolda hedefini 100’e koydu. Ahırında doğan buzağılarla hayata tutunan Ateş’in hikâyesi azmin ve yeniden ayağa kalkmanın en çarpıcı örneklerinden biri olurken üretime devam edeceğini belirtti.
Hatay’ın Kırıkhan ilçesine bağlı Ilıkpınar Mahallesi’nde yaşayan Halil Ateş, 7 yıl boyunca özel sektörde ziraat mühendisliği yaparak hayatını sürdürdü. Deprem felaketinin ardından hem mesleki düzeni hem de daha önce uğraştığı hayvancılık faaliyetleri sekteye uğrayan Ateş, bu süreçte hayvancılığı bırakmak zorunda kaldı.
Depremin üzerinden geçen 3 yılın ardından yeniden üretime dönmek isteyen Ateş, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘Kırsalda Bereket Küçükbaş Hayvancılığa Destek Projesi’ne başvurdu ve destek almaya hak kazandı.
Destekle birlikte yeniden üretime başladı
Başvurusu kabul edilen Ateş, yaklaşık 3 ay önce kurduğu ahırla hayvancılığa yeniden adım attı. Iğdır’dan temin ettiği 30 adet gebe Angus cinsi büyükbaş hayvanla üretime başlayan Ateş, doğumların başladığını ve sürüsünü büyütmeyi hedeflediğini belirtti.
Çocukluk yıllarından bu yana hayvancılıkla iç içe olduğunu ifade eden Ateş, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:
"Biz çocukluğumuzdan beri hayvancılık yapıyoruz. Depremden sonra hayvancılığı bırakmıştık. Ben ziraat mühendisiyim ve yaklaşık 7 yıl özel sektörde çalıştım. Depremden önce de ziraat üzerine kendi işyerimi açmıştım. Devletimizin sağladığı kırsalda bereket hayvancılığı destek programına katılmak istedik. Buraya yaklaşık 3 ay önce ahırımızı kurduk ve kırsalda bereket hayvancılığı destek programı onaylanmıştı. Iğdır'dan 30 gebe angus cinsi büyükbaş hayvan aldık. Gebe angus cinsi büyükbaşlarda doğumlarımız devam ediyor. Hayvanlarımızdan memnunuz ve ürküp kaçacak hayvanlar değiller. Doğum yaptığında gidip yavrusuna dokunabiliyorsunuz. Burada büyükbaşlardan 10'unun doğumu gerçekleşti ve birkaçı doğuramadı veya ölü olarak doğdu. İlk gebelerde böyle sıkıntılar yaşanılabiliyor"
Hedef: Kendi üretimini büyütmek
Hayvancılığı tek başına yürüttüğünü dile getiren Ateş, işin zorluklarına rağmen üretimden vazgeçmeyeceğini söyledi. İlk doğumların ardından elde ettiği deneyimin kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Ateş, şu ifadeleri kullandı:
"Hayvancılığı şu anda tek yapıyorum, hiçbir iş kolay değil ama bu işi sevmek gerekiyor. Burada ilk doğumumuz gerçekleşti. Doğum gerçekleşince bambaşka bir his oluyor. Bir şeyleri yetiştirmek, üretmek veya o buzağının sana muhtaç olması, senin ona bakman bunlar ayrı güzel duygulardır. Bu hayvancılık işi zor bir iş ama hiçbir zaman pişman olmayacağım bir iş. Biz ziraat mühendisi olarak çok gezdiğimiz için doğa ile iç içeyiz. Diğer meslek gruplarına göre doğayı geziyoruz. Kuraklık ve maddi sıkıntılardan dolayı işyerindeki stresi hayvanlarla ilgilenerek atabiliyoruz. Burada 30 gebe angusumuz vardı ve doğumları gerçekleşti. 7 buzağı ile birlikte 20 buzağımız var. Burada besi hayvanı yetiştireceğiz. Amacımız bu ahırda 100 hayvana çıkarak kendi buzağımızı kendimiz üretmek istiyorum"
Sürü büyüyor, hedef 100 baş hayvan
Doğumların devam ettiği çiftlikte hayvan sayısı her geçen gün artarken, Ateş’in öncelikli hedefi sürüyü 100 başa ulaştırmak. Kendi buzağılarını yetiştirerek üretimi sürdürülebilir hale getirmek isteyen genç girişimci, deprem sonrası başladığı bu yeni süreçte üretime odaklanmayı sürdürüyor.