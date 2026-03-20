Deprem sonrası sıfırdan başladı! 3 ayda yaptıkları görenleri hayrete düşürdü

Hedef: Kendi üretimini büyütmek

Hayvancılığı tek başına yürüttüğünü dile getiren Ateş, işin zorluklarına rağmen üretimden vazgeçmeyeceğini söyledi. İlk doğumların ardından elde ettiği deneyimin kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Ateş, şu ifadeleri kullandı:

"Hayvancılığı şu anda tek yapıyorum, hiçbir iş kolay değil ama bu işi sevmek gerekiyor. Burada ilk doğumumuz gerçekleşti. Doğum gerçekleşince bambaşka bir his oluyor. Bir şeyleri yetiştirmek, üretmek veya o buzağının sana muhtaç olması, senin ona bakman bunlar ayrı güzel duygulardır. Bu hayvancılık işi zor bir iş ama hiçbir zaman pişman olmayacağım bir iş. Biz ziraat mühendisi olarak çok gezdiğimiz için doğa ile iç içeyiz. Diğer meslek gruplarına göre doğayı geziyoruz. Kuraklık ve maddi sıkıntılardan dolayı işyerindeki stresi hayvanlarla ilgilenerek atabiliyoruz. Burada 30 gebe angusumuz vardı ve doğumları gerçekleşti. 7 buzağı ile birlikte 20 buzağımız var. Burada besi hayvanı yetiştireceğiz. Amacımız bu ahırda 100 hayvana çıkarak kendi buzağımızı kendimiz üretmek istiyorum"