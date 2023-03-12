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  4. Depremden etkilenen Adıyaman enkazdan arındırılıyor

Depremden etkilenen Adıyaman enkazdan arındırılıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan 5 bin 826 binanın 550'sinin, acil yıkılacak 2 bin 316 binanın da 910'unun enkaz kaldırma işlemi tamamlandı

Kentte enkaz kaldırma ve aciliyet gerektiren binaların yıkım işlemleri devam ediyor. 

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ve 30'a yakın belediyeden görevlendirilen iş makineleriyle depremlerde ağır hasar gören ve tehlike oluşturan binaların kontrollü yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

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Depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan 5 bin 826 binanın 550'sinin, acil yıkılacak 2 bin 316 binanın da 910'unun enkaz kaldırma işlemi tamamlandı

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