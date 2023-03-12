Depremden etkilenen Adıyaman enkazdan arındırılıyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan 5 bin 826 binanın 550'sinin, acil yıkılacak 2 bin 316 binanın da 910'unun enkaz kaldırma işlemi tamamlandı
Kentte enkaz kaldırma ve aciliyet gerektiren binaların yıkım işlemleri devam ediyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ve 30'a yakın belediyeden görevlendirilen iş makineleriyle depremlerde ağır hasar gören ve tehlike oluşturan binaların kontrollü yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan 5 bin 826 binanın 550'sinin, acil yıkılacak 2 bin 316 binanın da 910'unun enkaz kaldırma işlemi tamamlandı