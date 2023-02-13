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  4. Depremin ardından Gaziantep Şahinbey'de dev çukur

Depremin ardından Gaziantep Şahinbey'de dev çukur

6 Şubat sabahı 04.17’de Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,7; 13.24’te Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te büyük yıkıma yol açtı.

AFAD'ın yaptığı son açıklamaya göre; Kahrmaanmaraş’ta meydana gelen deprem felaketinde 31 bin 643 kişi yaşamını yitirdi. Depremin ardından bölgede ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te oluşan derin çukur havadan görüntülendi.

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Merkez Şahinbey ilçesindeki Şenyurt Mahallesi Derinçukur Caddesi'nde bulunan Aydınbaba Parkı'nda depremin etkisiyle derin bir yarık oluştu.

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Yarığın devamında sokakların birleştiği noktada ise dev bir çukur meydana geldi.

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