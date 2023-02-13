Depremin ardından Gaziantep Şahinbey'de dev çukur
6 Şubat sabahı 04.17’de Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,7; 13.24’te Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te büyük yıkıma yol açtı.
AFAD'ın yaptığı son açıklamaya göre; Kahrmaanmaraş’ta meydana gelen deprem felaketinde 31 bin 643 kişi yaşamını yitirdi. Depremin ardından bölgede ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te oluşan derin çukur havadan görüntülendi.
Merkez Şahinbey ilçesindeki Şenyurt Mahallesi Derinçukur Caddesi'nde bulunan Aydınbaba Parkı'nda depremin etkisiyle derin bir yarık oluştu.
Yarığın devamında sokakların birleştiği noktada ise dev bir çukur meydana geldi.