Depremin ardından Hatay'dan çarpıcı kare
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde can kaybı 35 binlerin üzerine çıktı. Depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ajanslardan depremin vurduğu şehirlerden çarpıcı fotoğraflar gelmeye devam ediyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Hatay'da yıkıntılar arasından çıkan eşyalar, afetin acısını gözler önüne seriyor.
İnşaat halindeyken çöken binanın önünde "Depreme Dayanıklıdır" ibaresinin bulunduğu reklam tabelasındaki, "Altınpark 2 Sitesi, üst düzey standartlarda tasarlanarak, kaliteli, sağlam, dayanıklı malzemeler kullanılarak ve alanında uzman, profesyonel ekiplerce inşa edilerek, siz değerli sakinlerini beklemektedir" yazısı dikkati çekiyor.
Enkazlardan yansıyan fotoğraflarda, yıkılan binada yer alan bir saatin depremin oluş anında durduğu görülüyor.
Bir diğer fotoğrafta ise tozdan bembeyaz olmuş otomobilin camına bırakılan not dikkat çekiyor...