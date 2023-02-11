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  4. Depremin merkez üssünden son fotoğraflar: Yıkım havadan da böyle görüntülendi

Depremin merkez üssünden son fotoğraflar: Yıkım havadan da böyle görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye'nin 10 kentinde büyük yıkıma neden oldu. Depremin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalar, felaketin altıncı gününde de sürüyor.

Türkiye 6 Şubat günü önce sabah sonra öğle saatlerinde meydana gelen iki depremde yitirdiği binlerce canına ağlıyor. Kahramanmaraş merkezli ve 10 kenti etkileyen depremler sonrası arama kurtarma çalışamaları aralıksız sürüyor.

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Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de büyük yıkıma neden olan depremin ardından, enkazlarda altı gündür zamanla yarış var.

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Şu ana kadar 22 bin 327 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanan deprem felaketinden en fazla zarar gören noktalardan birisi de Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi oldu. İlçede yıkım büyük.

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2020 verilerine göre 142 bin 778 vatandaşın yaşadığı ilçede arama kurtarma çalışmaları halen sürüyor. İlçedeki yıkım, havadan görüntülerle bir kez daha gözler önüne serildi.

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