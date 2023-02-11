Depremin merkez üssünden son fotoğraflar: Yıkım havadan da böyle görüntülendi
Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye'nin 10 kentinde büyük yıkıma neden oldu. Depremin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalar, felaketin altıncı gününde de sürüyor.
Türkiye 6 Şubat günü önce sabah sonra öğle saatlerinde meydana gelen iki depremde yitirdiği binlerce canına ağlıyor. Kahramanmaraş merkezli ve 10 kenti etkileyen depremler sonrası arama kurtarma çalışamaları aralıksız sürüyor.
Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de büyük yıkıma neden olan depremin ardından, enkazlarda altı gündür zamanla yarış var.
Şu ana kadar 22 bin 327 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanan deprem felaketinden en fazla zarar gören noktalardan birisi de Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi oldu. İlçede yıkım büyük.
2020 verilerine göre 142 bin 778 vatandaşın yaşadığı ilçede arama kurtarma çalışmaları halen sürüyor. İlçedeki yıkım, havadan görüntülerle bir kez daha gözler önüne serildi.