Depremin merkez üssünden son fotoğraflar: Yıkım havadan da böyle görüntülendi Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye'nin 10 kentinde büyük yıkıma neden oldu. Depremin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalar, felaketin altıncı gününde de sürüyor.

Türkiye 6 Şubat günü önce sabah sonra öğle saatlerinde meydana gelen iki depremde yitirdiği binlerce canına ağlıyor. Kahramanmaraş merkezli ve 10 kenti etkileyen depremler sonrası arama kurtarma çalışamaları aralıksız sürüyor. 1 | 7

Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de büyük yıkıma neden olan depremin ardından, enkazlarda altı gündür zamanla yarış var. 2 | 7

Şu ana kadar 22 bin 327 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanan deprem felaketinden en fazla zarar gören noktalardan birisi de Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi oldu. İlçede yıkım büyük. 3 | 7