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Depremlerin yarattığı büyük yıkım uydu görüntülerine yansıdı: Gaziantep yerle bir...

ABD'li uydu şirketi Maxar, Türkiye'yi derinden sarsan depremlerin ardından Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki yıkımı gözler önüne seren uydu görüntülerini paylaştı.

ABD’li uydu şirketi Maxar Te­chnologies, Gaziantep’in Isla­hiye ve Nurdağı ilçelerinin dep­remden önceki ve sonraki haline ilişkin uydu görüntülerini pay­laştı.

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Burası İslahiye… Ortada Hacı Ali Öztürk Cami görünüyor. Etrafındaki binaların çoğu yıkılmış. Islahiye’nin deprem öncesi ve sonrası uydu fotoğraflarını yayınlayan Maxar Technologies, bir uzay teknolojisi şirketidir.

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ABD’nin Colorado eyaleti merkezli Maxar, Digital Globe ve MDA Holding’in 5 Ekim 2017’de birleşmesiyle ortaya çıktı. Şirket Mayıs 2019’da Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile ortak çalışmaya başladı.

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Fotoğrafta İslahiye’nin bir diğer mahallesi görünüyor. İlçenin ismi, 1866 tarihinde Osmanlı Devleti tarafından bu bölgeye gönderilen Derviş Paşa komutasındaki Fırka-i İslahiye olarak bilinen ordunun isminden geliyor.

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