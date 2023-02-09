Depremlerin yarattığı büyük yıkım uydu görüntülerine yansıdı: Gaziantep yerle bir...
ABD'li uydu şirketi Maxar, Türkiye'yi derinden sarsan depremlerin ardından Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki yıkımı gözler önüne seren uydu görüntülerini paylaştı.
ABD’li uydu şirketi Maxar Technologies, Gaziantep’in Islahiye ve Nurdağı ilçelerinin depremden önceki ve sonraki haline ilişkin uydu görüntülerini paylaştı.
Burası İslahiye… Ortada Hacı Ali Öztürk Cami görünüyor. Etrafındaki binaların çoğu yıkılmış. Islahiye’nin deprem öncesi ve sonrası uydu fotoğraflarını yayınlayan Maxar Technologies, bir uzay teknolojisi şirketidir.
ABD’nin Colorado eyaleti merkezli Maxar, Digital Globe ve MDA Holding’in 5 Ekim 2017’de birleşmesiyle ortaya çıktı. Şirket Mayıs 2019’da Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile ortak çalışmaya başladı.
Fotoğrafta İslahiye’nin bir diğer mahallesi görünüyor. İlçenin ismi, 1866 tarihinde Osmanlı Devleti tarafından bu bölgeye gönderilen Derviş Paşa komutasındaki Fırka-i İslahiye olarak bilinen ordunun isminden geliyor.