Depremlerin yarattığı büyük yıkım uydu görüntülerine yansıdı: Gaziantep yerle bir...

ABD’li uydu şirketi Maxar Te­chnologies, Gaziantep’in Isla­hiye ve Nurdağı ilçelerinin dep­remden önceki ve sonraki haline ilişkin uydu görüntülerini pay­laştı.

Burası İslahiye… Ortada Hacı Ali Öztürk Cami görünüyor. Etrafındaki binaların çoğu yıkılmış. Islahiye’nin deprem öncesi ve sonrası uydu fotoğraflarını yayınlayan Maxar Technologies, bir uzay teknolojisi şirketidir.

ABD’nin Colorado eyaleti merkezli Maxar, Digital Globe ve MDA Holding’in 5 Ekim 2017’de birleşmesiyle ortaya çıktı. Şirket Mayıs 2019’da Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile ortak çalışmaya başladı.

Fotoğrafta İslahiye’nin bir diğer mahallesi görünüyor. İlçenin ismi, 1866 tarihinde Osmanlı Devleti tarafından bu bölgeye gönderilen Derviş Paşa komutasındaki Fırka-i İslahiye olarak bilinen ordunun isminden geliyor.