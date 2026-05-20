Dev restoran zincirlerine tepki büyüyor: Müşteriler 'uzak durun' listesi hazırladı
Milyonlarca müşteriye hizmet veren bazı restoran zincirleri, artan fiyatlar, küçülen porsiyonlar ve hizmet kalitesindeki düşüş nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşti. McDonald’s, KFC ve Chipotle dahil birçok marka müşteri memnuniyeti sıralamalarında geriledi.
ABD’de faaliyet gösteren bazı büyük restoran zincirleri, son dönemde müşteri memnuniyetindeki düşüş ve artan şikayetlerle gündeme geldi. Yapılan değerlendirmelerde McDonald’s, Denny’s, KFC, Sonic Drive-In, Applebee’s, Chipotle, Wendy’s ve Buffalo Wild Wings gibi markalar, hem müşteriler hem de yemek eleştirmenleri tarafından olumsuz yorumlar aldı.
Sektöre ilişkin yayımlanan verilerde, hızlı servis restoranlarının 2025 yılı müşteri memnuniyeti ortalaması 79 puan olarak ölçülürken, listede yer alan zincirlerin bu seviyenin altında kaldığı belirtildi.
McDonald’s ve KFC dikkat çekti
2025 Amerikan Müşteri Memnuniyeti Endeksi’ne göre McDonald’s’ın 100 üzerinden yalnızca 70 puan aldığı ve üç yıldır kendi kategorisinde son sıralarda yer aldığı aktarıldı. KFC’nin ise müşteri memnuniyetinde yıllık bazda en sert düşüş yaşayan markalardan biri olduğu ifade edildi.
Porsiyon, fiyat ve hizmet eleştirileri
Özellikle Chipotle hakkında porsiyonların küçüldüğüne yönelik şikayetlerin arttığı belirtilirken, birçok zincirde menü fiyatlarının yükselmesi de müşterilerin tepkisini çekti.
Bazı kullanıcılar, ödedikleri ücret karşılığında yeterli kalite ve hizmet alamadıklarını savunurken, restoranlar arasındaki hizmet standardı farklarının da memnuniyetsizliği artırdığı kaydedildi.
Sonic ve Denny’s için olumsuz yorumlar
Sonic Drive-In müşterilerinin bazı ürünlerin yeterince pişmemesi ve mobil uygulamada yaşanan sorunlar nedeniyle şikayetlerde bulunduğu aktarıldı. Denny’s ise tam servis restoran kategorisinde en düşük müşteri memnuniyeti puanını alan zincir oldu.
Diğer zincirler de eleştiri aldı
Olive Garden ve The Cheesecake Factory gibi restoranların da “fiyatına değmiyor” yorumlarıyla karşı karşıya kaldığı belirtildi.
Five Guys ve Noodles & Company için de fiyat-performans dengesine yönelik eleştirilerin arttığı ifade edildi.