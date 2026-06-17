Dev vinç gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Boğaz geçişinde geniş güvenlik önlemleri

198 metre uzunluğa, 135 metre yüksekliğe ve 117 bin 812 groston ağırlığa sahip Saipem 7000’e boğaz girişinde, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesindeki Türkiye’nin ilk ve en büyük acil müdahale, arama-kurtarma ve yangın söndürme gemisi "Nenehatun" eşlik etti.