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Dev vinç gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Doğal gaz boru hattı projelerinde kullanılan dünyanın üçüncü büyük yarı batık vinç gemisi Saipem 7000, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Dev geminin güvenli geçişi için boğaz çift yönlü transit gemi trafiğine kapatılırken, Kıyı Emniyeti ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

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Dev vinç gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti - Resim: 1

Doğal gaz boru hattı projelerinde kullanılan dünyanın üçüncü büyük yarı batık vinç gemisi "Saipem 7000", İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapı.

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Dev vinç gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti - Resim: 2

Libya’daki Bouri Limanı’ndan hareket ederek Romanya’nın Köstence Limanı’na giden dev gemi, Birleşik Krallık bayraklı Pacific Discovery çapa taşıma gemisi ile Antigua ve Barbuda bayraklı GH Discovery römorkörü tarafından çekilerek saat 05.25’te İstanbul Boğazı’na ulaştı.

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Dev vinç gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti - Resim: 3

Boğaz geçişinde geniş güvenlik önlemleri

198 metre uzunluğa, 135 metre yüksekliğe ve 117 bin 812 groston ağırlığa sahip Saipem 7000’e boğaz girişinde, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesindeki Türkiye’nin ilk ve en büyük acil müdahale, arama-kurtarma ve yangın söndürme gemisi "Nenehatun" eşlik etti.

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Dev vinç gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti - Resim: 4

Geçiş sürecinde Kıyı Emniyeti'ne bağlı 6 kılavuz kaptan ile Kurtarma-4, Kurtarma-5, Kurtarma-6, Kurtarma-12 ve Kurtarma-Nazımtur römorkörleri de görev aldı.

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Dev vinç gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti - Resim: 5

Transit gemi trafiği durduruldu

Saipem 7000’in İstanbul Boğazı’ndan geçişi nedeniyle boğaz, çift yönlü transit gemi trafiğine geçici olarak kapatıldı.

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Dev vinç gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti - Resim: 6

Dev vinç gemisinin köprülerin altından güvenli şekilde geçebilmesi için balast tanklarına su alınarak yüksekliği düşürüldü.

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Dev vinç gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti - Resim: 7

Bu kapsamda kule ve vinç sistemleri yatırılarak geminin yüksekliği 57 metre seviyesine indirildi.

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Dev vinç gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti - Resim: 8

Karadeniz'de rekor derinlikte görev yapmıştı

Denizde 2 bin metrenin üzerindeki derinliklerde boru döşeme kapasitesine sahip olan Saipem 7000, ikiz vinç sistemi sayesinde tek seferde 14 bin tona kadar yük kaldırabiliyor.

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Dev vinç gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti - Resim: 9

Gemi daha önce, Rusya’dan Türkiye’ye doğal gaz taşıyan Mavi Akım Projesi kapsamında Karadeniz’de görev almış ve 2 bin 150 metre derinlikte 24 inçlik boru hattı döşeyerek önemli bir rekora imza atmıştı.

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