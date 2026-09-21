Devlette tek seferlik işe yerleşme hakkı: Tercih için son 3 gün
2828 sayılı Kanun kapsamındaki hak sahipleri için kamu kurumlarına yerleştirme tercihleri 24 Eylül saat 23.59’da sona erecek. İşlemler e-Devlet’ten yapılacak; hak yalnızca bir kez kullanılabildiği için kurum, unvan ve şehir seçimi kritik önem taşıyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
2828 istihdam hakkı kimleri kapsıyor?
2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun Ek 1’inci maddesi, devlet koruması veya bakım hizmetlerinden yararlanarak yetişen belirli hak sahiplerine kamu kurumlarında istihdam imkânı sağlıyor. Hak sahipliği için korunma veya bakım tedbiri altında bulunmak, en az iki yıl kuruluş bakımı veya koruyucu aile hizmetinden fiilen yararlanmış olmak ve reşit olunduğu tarihte de bu hizmetlerden yararlanmaya devam etmek gerekiyor. İstihdam hakkı için Bakanlığa süresi içinde başvuru şartı da bulunuyor.
Son gün 24 Eylül saat 23.59
2026 yılı Eylül dönemi tercih işlemleri 14 Eylül’de başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın duyurusuna göre hak sahipleri tercihlerini 24 Eylül 2026 saat 23.59’a kadar tamamlayabilecek. İşlemler yalnızca e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. e-Devlet şifresi bulunmayanların PTT şubelerinden şifre edinmesi gerekiyor. Daha önce şifre alanların ise yeni şifre almasına gerek bulunmuyor; mevcut giriş bilgileriyle tercih ekranına ulaşılabiliyor.
Tercih ekranına nasıl girilecek?
Hak sahiplerinin e-Devlet’e giriş yaptıktan sonra “2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri” hizmetini açması gerekiyor. Sistem ilk aşamada tercih kılavuzunun incelenmesini istiyor. Ardından kişisel ve iletişim bilgileri kontrol ediliyor. Özellikle telefon ve adres bilgilerinin güncel olması önemli; yerleştirme sonrasında kamu kurumlarının bildirimleri bu iletişim kanalları üzerinden yapılabiliyor.
Öğrenim düzeyi tercihi belirliyor
2828 istihdam hakkı kapsamında tercih edilebilecek kadrolar kişinin en son tamamladığı öğrenim düzeyine göre belirleniyor. Hak sahipleri yalnızca eğitim durumlarına uygun kadro veya pozisyonları seçebiliyor. Sistem de öğrenim düzeyiyle uyuşmayan bazı tercihlerin listeye eklenmesine izin vermiyor. Öğrenim bilgisinde hata veya sonradan gerçekleşen bir değişiklik varsa tercih yapılmadan önce Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile irtibata geçilmesi gerekiyor.
Her kadroya başvurmak mümkün değil
Kılavuzdaki kadroların yalnızca öğrenim düzeyine değil, özel nitelik şartlarına da bakılması gerekiyor. Bazı görevler sağlık raporu, mesleki belge veya kurumun kendi mevzuatından kaynaklanan ek koşullar içerebiliyor. Bakanlığın rehberinde Emniyet, Milli Savunma Bakanlığı, TCDD ve bazı teknik kurumlar buna örnek gösteriliyor. Şartlarını taşımadığı bir kadroyu tercih eden kişinin yerleştirilse bile ataması yapılamayabiliyor. Bu nedenle nitelik kodlarının tek tek kontrol edilmesi gerekiyor.
Bu hak yalnızca bir kez kullanılabiliyor
2828 istihdam hakkının en önemli noktalarından biri, tek seferlik olması. Bakanlık bu nedenle hak sahiplerinin yalnızca gerçekten çalışmak istedikleri kurum, unvan ve illeri tercih etmelerini öneriyor. Yerleştirme sonrasında 2828 sayılı Kanun kapsamında ayrıca unvan değişikliği yapılamıyor. Daha sonraki unvan, tayin veya yer değişikliği işlemleri kişinin yerleştiği kurumun kendi mevzuatına göre yürütülüyor. Bu nedenle ilk tercih listesinin uzun vadeli düşünülerek hazırlanması önem taşıyor.
Şehir seçerken yalnızca kadroya bakmayın
Bakanlığın tercih rehberinde şehir seçiminde yaşam koşullarının da araştırılması özellikle tavsiye ediliyor. Kira seviyeleri, ulaşım imkânları, ilçenin merkeze uzaklığı ve sosyal çevre tercih öncesinde değerlendirilmesi gereken başlıklar arasında. Aile, yakın akraba, arkadaş veya koruyucu aile gibi destek alınabilecek kişilerin bulunduğu illere öncelik verilmesinin uyum sürecini kolaylaştırabileceği belirtiliyor. Sağlık ihtiyacı bulunan hak sahiplerinin tedavi olanaklarını da dikkate alması öneriliyor.
Az tercih yerleşememe riskini artırabilir
Tercih listesi oluşturulurken yalnızca birkaç kadroyla sınırlı kalmak yerleşememe ihtimalini yükseltebilir. Bakanlık rehberi, az sayıda tercih yapılmasının kura sonucunda yerleşememe riskini beraberinde getirebileceği konusunda uyarıyor. Bununla birlikte listeyi büyütmek uğruna çalışmak istenmeyen şehir veya kurumların yazılması da doğru değil. Hak sahibinin hem yerleşme ihtimalini hem de gerçekten görev yapmak istediği yerleri birlikte değerlendirmesi gerekiyor.
Son onaydan sonra değişiklik yapılamıyor
Tercihler sisteme kaydedildikten sonra nihai onay verilene kadar sıralama değiştirilebiliyor veya tercihler listeden çıkarılabiliyor. Ancak “Tercihleri Onayla ve Bitir” aşaması tamamlandıktan sonra değişiklik yapılamıyor. Bu nedenle son onay verilmeden önce kurum, il, unvan ve tercih sıralamasının yeniden kontrol edilmesi gerekiyor. Yerleştirme sonucu ayrıca posta yoluyla gönderilmiyor; sonuçlar e-Devlet’teki 2828 sayılı Kanuna göre kurayla yerleşim sorgulama hizmetinden takip edilebiliyor.