Devlette tek seferlik işe yerleşme hakkı: Tercih için son 3 gün

Her kadroya başvurmak mümkün değil





Kılavuzdaki kadroların yalnızca öğrenim düzeyine değil, özel nitelik şartlarına da bakılması gerekiyor. Bazı görevler sağlık raporu, mesleki belge veya kurumun kendi mevzuatından kaynaklanan ek koşullar içerebiliyor. Bakanlığın rehberinde Emniyet, Milli Savunma Bakanlığı, TCDD ve bazı teknik kurumlar buna örnek gösteriliyor. Şartlarını taşımadığı bir kadroyu tercih eden kişinin yerleştirilse bile ataması yapılamayabiliyor. Bu nedenle nitelik kodlarının tek tek kontrol edilmesi gerekiyor.