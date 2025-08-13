DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Meslek yüksekokulu mezunları için dört yıllık lisans eğitimine geçiş kapısı olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM daha önceden sonuç tarihini ilan etmişti. Bu bilgiye vakıf olmayanlar şimdi "DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" sorusuna ağırlık vermiş durumda...
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM sınavlarında erken sonuç açıklanma nadiren görülürken takvime göre DGS 2025 sonuçları 14 Ağustos Perşembe günü ilan edilecek.
Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecektir.