DGS tercih başvuru tarihi ÖSYM tarafından açıklandı mı? DGS tercihleri ne zaman başlayacak?
DGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, şimdi gözler tercih sürecinin başlayacağı tarihe çevrildi. Adaylar, ÖSYM'den gelecek duyuruyu sabırsızlıkla bekliyor. İşlemler için heyecanlanan yüz binler "DGS tercihleri ne zaman başlayacak?" sorusunu yöneltiyor.
DGS tercih süreci için nefesler tutuldu. Adaylar bilgi almak maksadıyla ÖSYM'nin resmi sitesi ve sosyal medya hesaplarını sık sık kontrol ediyor. Her gün ve giderek artan soru ise "DGS tercihleri ne zaman başlayacak" şeklinde...
DGS tercihleri ne zaman başlayacak?
DGS tercih tarihlerine ÖSYM'nin takviminde yer verilmedi. 2024'te sonuçlar 10 Eylül'de ilan edilmiş tercih işlemleri 18 Eylül'de başlamıştı. Aynı süreç işlediği takdirde DGS 2025 tercih işlemlerinin 22 Ağustos'ta başlaması beklenir.
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.