DGS tercih başvurusu ne zaman? 2025 DGS tercihleri hangi tarihte başlıyor?
DGS 2025 sonuçları açıklandı. Sonuç ilanı sonrası başarılı olan on binler tercih tercihlerini öğrenmeye çalışıyor. ÖSYM'nin takviminde tarihlere yer verilmezken konu hakkında bilgi almak isteyenlerin başvurduğu soru ise "DGS tercih başvurusu ne zaman" oluyor.
DGS tercih tarihleri sonuç ilanı sonrası gündem olmuş durumda... ÖSYM net bir tarih belirtmezken adaylar araştırmalarına hız vermiş durumda... Peş peşe gelen soruların başında "DGS tercih başvurusu ne zaman" geliyor. İşte olası tarih...
DGS tercihleri ne zaman alınacak?
DGS tercih tarihlerine ÖSYM'nin takviminde yer verilmedi. 2024'te sonuçlar 10 Eylül'de ilan edilmiş tercih işlemleri 18 Eylül'de başlamıştı. Aynı süreç işlediği takdirde DGS 2025 tercih işlemlerinin 22 Ağustos'ta başlaması beklenir.
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.