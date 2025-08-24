DGS tercih işlemleri ne zaman başlıyor? Gözler yeni haftada...
Bu yıl DGS'ye yaklaşık 250 bin kişi girdi. Sonuçların ardından başarılı puan alanlar tercihleri bekliyor. ÖSYM'nin tarih duyurusu yapmaması nedeniyle araştırmalar sıklaşmış durumda... Bir an evvel istediği üniversiteye yerleşmek isteyenler "DGS tercih işlemleri ne zaman başlıyor" sorusunu sıklaştırmış durumda...
Meslek yüksekokulu veya açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan ya da mezun olabilecek durumda olan öğrenciler, eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına tamamlamak için DGS'ye giriyor. Bu yıl da yüz binler sınavda ter döktü. Sonuçlar ilan edildi şimdi tercih süreci için bekleyiş başladı. Tarihlerin netleşmemesi nedeniyle her gün "DGS tercih işlemleri ne zaman başlıyor" sorusu geliyor.
DGS tercihleri ne zaman başlayacak?
DGS tercih işlemlerinin tarihleri henüz bilinmiyor. Yeni hafta ile beklentiler iyice artacak. Tercih sürecinin hafta içi pazartesi ya da salı günü başlaması bekleniyor.
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.