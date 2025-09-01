DGS tercih sonuç tarihi: 2025 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
DGS tercih işlemleri devam ediyor. On binlerce kişi ise tercihini yaptı sonuçları beklemeye koyundu. ÖSYM'nin takviminde sonuç tarihinin paylaşılmaması nedeniyle adaylar araştırma içerisinde... Bugün yine en çok yöneltilen sorularından biri "DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde...
DGS tercih işlemleri 28 Ağustos'ta başladı, 4 Eylül'de sona erecek. Bu tarihe kadar büyük bir çoğunluk tercihlerini tamamladı. On binlerce kişi şimdi sonuç tarihini merak ediyor. ÖSYM'den tarih bilgisi geçilmezken adaylar çeşitli mecralardan olası tarihleri öğrenmek istiyor. Bu sebeple sıkça gelen soru "2025 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.
Dikey Geçiş Sınavı 2025 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 DGS tercih sonuçlarına ilişkin ÖSYM'den net tarih duyurusu gelmedi. 2024 yılında başvurular 24 Eylül'de sona ermiş, sonuçlar 27 Eylül'de açıklanmıştı. Bu sebeple gözler bu yıl 7 Eylül tarihinde olacak.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.