DGS tercih sonuç tarihi: 2025 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS tercih işlemleri 28 Ağustos'ta başladı, 4 Eylül'de sona erecek. Bu tarihe kadar büyük bir çoğunluk tercihlerini tamamladı. On binlerce kişi şimdi sonuç tarihini merak ediyor. ÖSYM'den tarih bilgisi geçilmezken adaylar çeşitli mecralardan olası tarihleri öğrenmek istiyor. Bu sebeple sıkça gelen soru "2025 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.

