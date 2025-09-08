DGS tercih sonuçları açıklandı mı, bugün mü açıklanacak? DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
DGS tercih sonuçları için bekleyiş sürüyor. Haftanın ilk günü ve adaylar ÖSYM'den duyuru bekliyor. Beklentilerin artması ile birlikte sıkça gelen soru "DGS tercih sonuçları bugün mü açıklanacak" oluyor. İşte son durum...
DGS tercih sonuç tarihi adayların bir numaralı gündemi halinde... 4 Eylül'de sona eren işlemler sonrası aramalar bir hayli yükseldi. Bugün de beklentiler iyice artarken bilgi almak adına gelen soru "DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır" şeklinde...
DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'den DGS tercih sonuç tarihine ilişkin paylaşım gelmedi. Geçen yıl sonuçlar 3 gün sonra ilan edilmişti. Yoğunluğa göre tarihler farklılık gösterirken bu hafta için sonuçları ilan edilmesi bekleniyor.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.