DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2025 DGS tercihlerinin sona ermesiyle birlikte, adayların heyecanlı bekleyişi başladı. İki yıllık diplomalarını dört yıla tamamlamak isteyen on binlerce öğrenci, tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. ÖSYM'nin yapacağı duyuru sabırsızlıkla bekleniyor. Adayların sıkça yönelttiği soru "2025 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde...
DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'den DGS tercih sonuç tarihine ilişkin paylaşım gelmedi. Geçen yıl sonuçlar 3 gün sonra ilan edilmişti. Bugün pazar günü olması sebebiyle gözler yeni haftanın ilk günü yani 8 Eylül Pazartesi gününde olacak.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.