DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisansa taşıma hayali kuran on binlerce Dikey Geçiş Sınavı (DGS) adayı için heyecan dorukta. Tercih süreci geride kalırken, artık tüm gözler ÖSYM'den gelecek duyuruya çevrildi. On binler, her gün ÖSYM'nin resmi sayfasını kontrol ederek "2025 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunun yanıtını arıyor. İşte olası tarih...