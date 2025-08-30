DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 DGS tercihleri 28 Ağustos'ta başladı. 3 gün içinde işlemlerini tamamlayanların gündeminde sonuç tarihleri var. ÖSYM bu konu hakkında bilgilendirme yapmazken adaylar da konuya ilişkin detaylı bilgi edinmek amacıyla "DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.
Lisans adayları DGS'ye girdi ve sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edildi. Tercihler için bekleyiş başlarken ÖSYM 28 Ağustos'ta tercihlerin başladığını belirtti. 4 Eylül'de işlemler sona erecek ve adayların büyük kısmı tercihlerini yaptı. Şimdi "DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu geliyor.
Dikey Geçiş Sınavı 2025 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 DGS tercih sonuçlarına ilişkin ÖSYM'den net tarih duyurusu gelmedi. 2024 yılında başvurular 24 Eylül'de sona ermiş, sonuçlar 27 Eylül'de açıklanmıştı. Bu sebeple gözler bu yıl 7 Eylül tarihinde olacak.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.