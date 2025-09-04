DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gözler 2025 DGS tercih sonuçları için 7 Eylül'e çevrildi. 2024'te başvurular 24 Eylül'de bitmiş ve sonuçlar üç gün sonra, 27 Eylül'de açıklanmıştı. Bu süre hesaplandığında bu tarih ön plana çıkıyor.