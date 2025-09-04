DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bugün DGS tercihlerinde son gün... Yüz binler tercihlerini yaptı ve sonuçları beklemeye başladı. Tarihler ÖSYM tarafından paylaşılmazken fikir edinmek isteyen adaylar "DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna ağırlık vermiş durumda...
DGS tercih sonuçları, lisans adaylarının gündeminde ilk sırada... Bugün tercih işlemleri son buluyor. Daha önce tercihlerini yapanlar "DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu sıkça yöneltiyor. İşte olası tarih...
DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Gözler 2025 DGS tercih sonuçları için 7 Eylül'e çevrildi. 2024'te başvurular 24 Eylül'de bitmiş ve sonuçlar üç gün sonra, 27 Eylül'de açıklanmıştı. Bu süre hesaplandığında bu tarih ön plana çıkıyor.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.