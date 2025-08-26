DGS tercihleri başladı mı, bugün mü başlıyor? ÖSYM'den tarih verildi mi?
DGS tercihleri bugün başlar mı?
DGS tercih işlemlerinin bugün başlayacağına dair herhangi bir açıklama yok. Beklentiler başvuruların bugün ya da yarın başlayacağı yönünde...
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.