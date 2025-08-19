DGS tercihleri için tarih belli oldu mu, ne zaman başlıyor?
DGS tercihleri için tarih henüz belli olmadı. Yüz binler ÖSYM'nin geçeceği duyuruyu sabırsızlıkla bekliyor. Beklentiler bu hafta içinde tercihlerin başlaması yönünde... İşte olası tercih başlangıç tarihi...
Yaklaşık 250 bin aday bu yıl Lisans mezunu olabilmek için DGS'ye girdi. Sonuçlar açıklandı şimdi sırada başarılı olan adaylar için tercih dönemi var. Tarihler şu an itibarıyla belli olmazken adaylar bilgi almak maksadıyla "DGS tercihleri ne zaman başlıyor" sorusuna başvuruyor.
DGS tercihleri ne zaman başlar?
2025 DGS tercihleri ile ilgili kesin bir tarih paylaşımı gelmedi. 2024'te sonuçlar 10 Eylül'de ilan edilmiş tercih işlemleri 18 Eylül'de başlamıştı. Aynı süreç işlediği takdirde DGS 2025 tercih işlemlerinin 22 Ağustos'ta başlaması beklenir.
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.