DGS tercihleri için tarih belli oldu mu, ne zaman başlıyor?

Yaklaşık 250 bin aday bu yıl Lisans mezunu olabilmek için DGS'ye girdi. Sonuçlar açıklandı şimdi sırada başarılı olan adaylar için tercih dönemi var. Tarihler şu an itibarıyla belli olmazken adaylar bilgi almak maksadıyla "DGS tercihleri ne zaman başlıyor" sorusuna başvuruyor.

1 | 3