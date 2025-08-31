Donald Trump öldü mü, yaşıyor mu? Trump nerede?

Elindeki morluklar nedeniyle hakkında birtakım söylentiler çıkan ABD Başkanı Donald Trump'ın 5 gün boyunca sesinin çıkmaması "Trump öldü" iddialarına sebebiyet verdi. "Trump öldü mü" soruları günden güne hızlanmaya başlandı. Bu gelişmeler sonrası Beyaz Saray açıklama yapmak zorunda kaldı. İşte Trump'ın sağlık durumuna ilişkin bilgiler... 1 | 3

Donald Trump öldü mü? ABD Başkanı Donald Trump'ın öldüğüne dair iddialar gerçeği yansıtmıyor. Beyaz Saray yaptığı açıklamada Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve hafta sonu golf turnuvasında yer alacağını belirtti. Aynı gün Trump torunu ile birlikte Virginia'daki golf kulübüne hareket etti.