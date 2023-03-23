Donald Trump tutuklanacak mı? Sahte fotoğraflar sosyal medyanın gündeminde
ABD’nin eski başkanlarından Donald Trump hakkındaki iddianamenin kabul edileceği ve tutuklanacağı yönündeki beklenti dünya gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Karar henüz açıklanmazken sosyal medyada yapay zeka ile oluşturulmuş sahte fotoğraflar gündem olmuş durumda…
ABD’nin eski başkanı Donald Trump, 2016 seçim kampanyası sırasında daha önce ilişki yaşadığı Stormy Daniels’a kampanya kaynaklarından usulsüz şekilde “sus payı” vermekle suçlanıyor.
Hakkında iddianame hazırlanan Trump, bu iddianamenin onaylanması halinde New York’ta bulunan adliye binasına getirilecek. Eski başkan geçen hafta yaptığı açıklamada “Tutuklanacağım” demişti ancak karar henüz açıklanmadı.
Mahkeme süreci devam ederken sosyal medyanın gündemi de Donald Trump… Eski başkanın yapay zeka ile oluşturulmuş sahte ‘tutuklanma’ fotoğrafları, Twitter’da gündem olmuş durumda.
Sahte fotoğraflarda Trump tutuklanmaya direnip ve polisten kaçmaya çalışıyor görülüyor.