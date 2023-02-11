Dünyadan gelen deprem yardımları devam ediyor: Acıyı paylaşıyorlar Türkiye tarihinin en büyük deprem felaketi ile mücadele ederken ABD'den Endonezya'ya kadar birçok ülkede kamu kuruluşları ve STK'lar yardım çalışmalarına devam ediyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) Bangladeş'in başkenti Dakka'daki ofisinde depremzedeler için yardım malzemeleri toplanıyor. Binlerce Bangladeşli, depremlerden etkilenenlerle dayanışma göstermek için buraya tonlarca malzeme getirdi. 1 | 8

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli iki depremin yol açtığı "asrın felaketi" nedeniyle Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'na (IFRC) Türk Kızılay'ın acil durum faaliyetlerini desteklemek için mali yardım yaptığını duyurdu. 2 | 8

Kırgızistan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için toplanan insani yardımın ilk kısmını gönderdi. Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği de toplama merkezlerine getirilen yaklaşık 6 ton yardımı, Türk Hava Yolları ve Pegasus aracılığıyla gönderdi. 3 | 8