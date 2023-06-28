Dünyadan kurban bayramı görüntüleri
Dünyada binlerce Müslüman, bayram namazı kılmak için camilere akın etti. Ortaya güzel manzaralar çıktı.
Azerbaycan'da binlerce Müslüman, bayram namazı kılmak için camilere akın etti. Başkent Bakü'de camileri dolduran halk bayram namazında saf tuttu. Bakü'nün Türk Şehitliği Camisi de bayram namazını kılmak için gelenlerle doldu.
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi, Kurban Bayramı namazını kılmak için gelen yüzlerce Müslümana ev sahipliği yaptı.
Fransa'nın başkenti Paris'te Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını Paris Ulu Camii'nde eda etti.
Hollanda'da Müslümanlar Kurban Bayramı namazını başkent Amsterdam’daki Hollanda Diyanet Vakfı’na (HDV) bağlı Fatih Camisi'nde kıldı.