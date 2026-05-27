Dünyanın en güçlü orduları açıklandı: Türkiye ilk 10'da yerini aldı!
Dünyanın en güçlü orduları yeniden sıralandı. Asker sayısından savaş uçaklarına, savunma bütçesinden lojistik kapasiteye kadar 60'tan fazla kriterin değerlendirildiği 2026 Global Firepower raporunda 145 ülkenin askeri gücü mercek altına alındı. Teknolojik kapasite ve operasyonel kabiliyetlerin de dikkate alındığı listede Türkiye ilk 10'da yerini aldı. Peki zirvede hangi ülkeler var? İşte dünyanın askeri açıdan en güçlü 10 ülkesi…
İşte dünyanın en güçlü 10 ordusu…
1. ABD
PwrIndx: 0.0741
2. Rusya
PwrIndx: 0.0791
3. Çin
PwrIndx: 0.0919
4. Hindistan
PwrIndx: 0.1346
5. Güney Kore
PwrIndx: 0.1642
6. Fransa
PwrIndx: 0.1798
7. Japonya
PwrIndx: 0.1876
8. İngiltere
PwrIndx: 0.1881
9. Türkiye
PwrIndx: 0.1975
10. İtalya
PwrIndx: 0.2211