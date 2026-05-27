Dünyanın en güçlü orduları açıklandı: Türkiye ilk 10'da yerini aldı!

Dünyanın en güçlü orduları yeniden sıralandı. Asker sayısından savaş uçaklarına, savunma bütçesinden lojistik kapasiteye kadar 60'tan fazla kriterin değerlendirildiği 2026 Global Firepower raporunda 145 ülkenin askeri gücü mercek altına alındı. Teknolojik kapasite ve operasyonel kabiliyetlerin de dikkate alındığı listede Türkiye ilk 10'da yerini aldı. Peki zirvede hangi ülkeler var? İşte dünyanın askeri açıdan en güçlü 10 ülkesi…

Teknolojik yeterlilik, coğrafi avantajlar ve operasyonel güç gibi birçok unsurun dikkate alındığı listede ülkelerin PowerIndex puanları hesaplandı.

İşte dünyanın en güçlü 10 ordusu…

1. ABD

PwrIndx: 0.0741

2. Rusya

PwrIndx: 0.0791

3. Çin

PwrIndx: 0.0919

4. Hindistan

PwrIndx: 0.1346

5. Güney Kore

PwrIndx: 0.1642

6. Fransa

PwrIndx: 0.1798

7. Japonya

PwrIndx: 0.1876

8. İngiltere

PwrIndx: 0.1881

9. Türkiye

PwrIndx: 0.1975

10. İtalya

PwrIndx: 0.2211

