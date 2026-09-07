Dünyanın en güvenli 15 megakenti açıklandı, İstanbul’un puanı dikkat çekti
Nüfusu 5 milyonun üzerindeki 49 megakenti karşılaştıran 2026 güvenlik endeksinde zirve Tokyo’nun oldu. İlk 15’in tamamı Asya-Pasifik’ten gelirken, İstanbul 72 puanla 102’nci sırada kalarak tabloya alt sıralardan girdi.
Tokyo zirveyi 94 puanla aldı
Japonya’nın başkenti Tokyo, 94 puanla listenin ilk sırasında yer aldı. Endeks, dev nüfusuna rağmen Tokyo’nun kişisel güvenlik, gece güvenliği, toplu ulaşım disiplini ve sağlık altyapısında çok güçlü bir görünüm sunduğunu ortaya koydu.
Tokyo’nun zirveye yerleşmesi, büyük ölçeğin güvenliği otomatik olarak zayıflatmadığını gösteren en güçlü örneklerden biri oldu. Şehir aynı zamanda megakentler arasında referans noktası olarak öne çıktı.
Taipei zirveyi Tokyo ile paylaştı
Taipei de 94 puan alarak Tokyo ile birlikte listenin en üstünde yer aldı. Kent, güvenlik hissi ile düzenli şehir yaşamını birleştiren yapısıyla son yıllarda dikkat çeken merkezlerden biri haline geldi.
Özellikle ulaşım ve gece güvenliği başlıklarında güçlü performans sergileyen Taipei, megakent ölçeğinde yaşam kalitesi ile güvenliği aynı potada toplayabilen şehirlerden biri olarak gösteriliyor.
Singapur ilk üçte yerini korudu
Singapur, 93 puanla listenin üçüncü sırasında yer aldı. Sıkı kamu düzeni, düşük suç algısı ve gelişmiş şehir altyapısı kenti uzun süredir güvenli şehirler liginde üst sıralarda tutuyor.
Megakent kategorisinde de benzer bir tablo ortaya çıktı. Singapur’un ilk üçte kalması, Asya şehirlerinin bu alandaki belirgin üstünlüğünü destekleyen sonuçlardan biri oldu.
Hong Kong 91 puanla üst grupta kaldı
Hong Kong, 91 puanla dördüncü sıraya yerleşti. Kent, yoğun nüfus ve yüksek yapılaşmaya rağmen ulaşım ağının etkinliği ile sağlık altyapısının gücünü skora yansıtmayı başardı.
Son yıllarda siyasi ve ekonomik dalgalanmalarla daha çok gündeme gelen Hong Kong’un güvenlik sıralamasında üst sıralarda kalması dikkat çekici bulundu. Bu sonuç, şehir güvenliği ile siyasi gündemin her zaman bire bir örtüşmediğini de gösterdi.
Seul güçlü şehir düzeniyle ilk beşte
Güney Kore’nin başkenti Seul, 89 puanla beşinci sırada yer aldı. Teknoloji altyapısı, toplu ulaşım kolaylığı ve şehir içi düzen Seul’ün öne çıkan başlıkları arasında sayılıyor.
Kentin yüksek nüfus yoğunluğuna karşın güvenlik algısını güçlü tutabilmesi, onu Doğu Asya’nın öne çıkan büyük şehirlerinden biri yapmaya devam ediyor.
Foshan Çin’in yükselen güvenlik üssü oldu
Çin’in Foshan kenti de 89 puanla Seul ile aynı seviyeye çıktı. Uluslararası alanda Şanghay veya Pekin kadar tanınmayan Foshan’ın bu kadar yukarıda yer alması listenin sürprizlerinden biri sayılabilir.
Foshan’ın başarısı, Çin’de ikinci halkadaki büyük şehirlerin de güvenlik ve şehir hizmetleri bakımından ciddi bir dönüşüm yaşadığını gösteriyor.
Nanjing 86 puanla üst sıradaki yerini aldı
Nanjing, 86 puanla listenin yedinci sırasında yer aldı. Tarihi kimliği ile öne çıkan kent, aynı zamanda düzenli şehir yapısı ve görece kontrollü güvenlik ortamıyla güçlü bir puan topladı.
Bu sonuç, Çin şehirlerinin yalnızca ekonomik büyüklükle değil kent yönetimi ve güvenlik algısıyla da uluslararası sıralamalarda ağırlık kurmaya başladığını ortaya koydu.
Sydney ilk 10’a giren tek Avustralya kenti oldu
Sydney, 86 puanla sekizinci sırada yer aldı. Böylece ilk 10’a giren tek Avustralya kenti olmayı başardı.
Sydney’in listede üst sıralarda bulunması, Asya ağırlıklı tabloda farklı bir coğrafyadan çıkan en dikkat çekici örneklerden biri oldu. Şehir, ulaşım ve sağlık hizmetleriyle öne çıktı.
Shenzhen yüksek teknoloji merkezi olmanın ötesine geçti
Shenzhen, 85 puanla dokuzuncu sıraya yerleşti. Genellikle teknoloji üretimi ve inovasyonla anılan kentin güvenlik listesinde de üst basamakta yer alması dikkat çekti.
Bu sonuç, modern altyapı ile hızlı kentleşmenin güvenlik performansını zayıflatmak zorunda olmadığını gösteren örneklerden biri olarak yorumlanabilir.
. Şanghay dev nüfusuna rağmen ilk 10’da kaldı
Şanghay, 84 puanla onuncu sırada yer aldı. Yaklaşık 25 milyona yaklaşan nüfusuyla dünyanın en büyük kentlerinden biri olan Şanghay’ın ilk 10’a girmesi listenin en çarpıcı sonuçlarından biri oldu.
Bu tablo, dev nüfuslu kentlerin de güçlü ulaşım, sağlık ve kamu düzeniyle güvenlik sıralamasında yukarı çıkabildiğini gösteriyor.
Suzhou üst grubun istikrarlı üyelerinden biri oldu
Suzhou, 84 puanla on birinci sıraya yerleşti. Şehir, Çin’in daha dengeli ve planlı kentleşme modeliyle öne çıkan merkezlerinden biri olarak biliniyor.
Güvenlik puanının yüksek çıkması, Suzhou’nun yalnızca sanayi ve üretim gücüyle değil yaşam düzeniyle de dikkat çektiğini ortaya koydu.
Pekin listenin üst yarısında güçlü kaldı
Çin’in başkenti Pekin, 83 puanla on ikinci sırada yer aldı. Büyük bir siyasi ve ekonomik merkez olmasına rağmen kent, güvenlik başlıklarında üst düzey performans göstermeyi sürdürdü.
Pekin’in bu konumu, küresel ölçekte tartışılan dev metropollerin günlük yaşam güvenliğinde güçlü bir zemin kurabildiğini gösteren sonuçlardan biri oldu.
Hangzhou teknoloji ve yaşam kalitesini birleştirdi
Hangzhou, 83 puanla on üçüncü sırada yer aldı. Son yıllarda teknoloji yatırımları ve yaşam kalitesiyle öne çıkan şehir, güvenlik endeksinde de üst sıralara tırmandı.
Kent, yalnızca ekonomik büyüme değil, kentsel işleyiş ve hizmet kalitesi bakımından da Çin’in en dikkat çeken örneklerinden biri olmayı sürdürüyor.
Harbin kuzeyin güçlü temsilcisi oldu
Harbin, 83 puanla listenin on dördüncü sırasında yer aldı. Çin’in kuzeyindeki büyük merkezlerden biri olan kent, güvenlik performansıyla ilk 15’e girmeyi başardı.
Bu sonuç, listenin yalnızca kıyı ve küresel finans merkezlerinden oluşmadığını, farklı coğrafi bölgelerdeki büyük şehirlerin de üst sıralarda yer alabildiğini gösteriyor.
Guangzhou ilk 15’i tamamladı
Guangzhou, 82 puanla listenin son sırasında yer alsa da ilk 15 içinde kalmayı başardı. Çin’in en önemli ticaret ve üretim merkezlerinden biri olan şehir, güvenlik puanıyla da üst grupta yer aldı.
Böylece ilk 15 şehir arasında Çin’in ağırlığı daha da belirgin hale geldi. Liste genelinde Çin şehirlerinin sayısal üstünlüğü, güvenlikte bölgesel dengenin Asya lehine kaydığını gösterdi.
İstanbul ise bu sıralamada ilk 15’e giremedi. Genel şehir endeksinde 72 puan alan İstanbul, 131 şehir arasında 102’nci sırada yer aldı.
İstanbul’un alt kırılımlarında kişisel güvenlik puanı 58, gece güvenliği puanı 55, ulaşım puanı 67 ve sağlık puanı 70 olarak hesaplandı. Bu tablo, İstanbul’un özellikle gece güvenliği ve kişisel güvenlik algısında üst sıralardaki şehirlerin gerisinde kaldığını, buna karşılık ulaşım ve sağlık tarafında görece daha dengeli bir performans sunduğunu gösterdi.