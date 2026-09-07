Dünyanın en güvenli 15 megakenti açıklandı, İstanbul’un puanı dikkat çekti

Foshan Çin’in yükselen güvenlik üssü oldu





Çin’in Foshan kenti de 89 puanla Seul ile aynı seviyeye çıktı. Uluslararası alanda Şanghay veya Pekin kadar tanınmayan Foshan’ın bu kadar yukarıda yer alması listenin sürprizlerinden biri sayılabilir.

Foshan’ın başarısı, Çin’de ikinci halkadaki büyük şehirlerin de güvenlik ve şehir hizmetleri bakımından ciddi bir dönüşüm yaşadığını gösteriyor.