Dünyanın en iyi 100 yemeği belli oldu: Türkiye'den 8 lezzet listede yer aldı
TasteAtlas dünyanın en lezzetli 100 yemeği ve mutfağını açıkladı. Listede Türkiye'den de 8 farklı yemek yer aldı. Peki, Türk yemekleri listenin kaçıncı sırasında? Dünyanın en iyi yemeği hangisi seçildi?
TasteAtlas intenet sitesi Dünyanın en iyi yemekleri seçti. 10 bin 927 yemek arasından kullanıcırların oylarıyla belirlenen 100 yemek için 395 bin 205 kişi oy kullandı. Listede Türkiye'den farklı kategorilerden 8 yemek yer alıyor.
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NTV'nin haberine göre, Cağ Kebabı 'Dünyanın en iyi 100 yemeği' sıralamasında 20 sırada yer alıyor.
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İskender Kebabı 37 sırada, mantı ise listede 38 sırada yer alıyor.
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Bir diğer türk yemeğimi Döner ise listenin 60. sırasında yer alıyor.
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